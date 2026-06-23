(VIDEO) Tiroteo en una favela de Río de Janeiro dejó al menos cuatro muertos y decenas de turistas atrapados, entre ellos argentinos

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Al menos cuatro personas murieron este martes durante un intenso operativo policial realizado en la favela Santa Marta, en Río de Janeiro, que derivó en un prolongado enfrentamiento armado y dejó atrapados a unos 50 turistas y visitantes en un mirador ubicado en la parte más alta de la comunidad.





Entre las personas que quedaron inmovilizadas en el lugar había turistas argentinos y chilenos que habían llegado antes del amanecer para observar la salida del sol y disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Sin embargo, debieron refugiarse en el suelo durante varias horas mientras se escuchaban disparos y explosiones en los alrededores.





El procedimiento comenzó poco después de las 4 de la madrugada, cuando efectivos de la Policía Civil ingresaron a la favela para ejecutar órdenes de allanamiento y detención contra presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.





Videos registrados por un fotógrafo que acompañaba al grupo de visitantes muestran a los turistas tirados en el piso buscando protección mientras se desarrollaba el enfrentamiento. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación por la situación vivida en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.





Durante el operativo también resultó herido un pasajero de un colectivo que circulaba por una de las principales vías de acceso a la favela. Según informaron las autoridades, recibió el impacto de una bala perdida en una pierna y fue asistido por personal médico.





Vecinos de la zona denunciaron además que varios proyectiles alcanzaron viviendas cercanas, una iglesia metodista y un edificio residencial, aumentando la tensión en el sector.





Con el correr de la mañana, las fuerzas de seguridad lograron concretar varias detenciones y la situación comenzó a estabilizarse, aunque los procedimientos continuaron durante varias horas dentro de la comunidad.





El operativo forma parte de la denominada "Operación Contención", una estrategia lanzada por las autoridades para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho. La organización criminal nació en cárceles de Río de Janeiro durante la década de 1970 y actualmente mantiene presencia en gran parte del territorio brasileño e incluso en países vecinos.





La primera fase de esta ofensiva, desarrollada a fines de 2025 en los complejos de favelas de Penha y Alemão, fue considerada una de las más violentas de la historia reciente de Río de Janeiro, con un saldo de 122 muertos, incluidos cinco policías.





Según datos oficiales, desde el inicio de la operación las fuerzas de seguridad han detenido a más de 360 personas, mientras que 137 sospechosos murieron en enfrentamientos armados. Además, fueron secuestradas unas 480 armas de fuego, entre ellas 190 fusiles, y más de 51.000 municiones.





El mirador de Santa Marta, donde quedaron atrapados los visitantes, es uno de los puntos más concurridos por turistas nacionales y extranjeros debido a sus vistas privilegiadas del Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara. El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos que persisten en algunas zonas de Río de Janeiro pese a su intensa actividad turística.