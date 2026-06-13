Mientras crece la presión por el caso Adorni, Milei se alista para una nueva gira internacional con otra visita a Madrid

Con una posible nueva visita a Madrid a fin de mes, Javier Milei iniciará una serie de viajes entre privados y oficiales que terminarán el 7 de julio en Estados Unidos, previo paso por la cumbre del Mercosur, el martes 30 .

Clarín pudo saber de altas fuentes oficiales que esta semana se confirmará a los anfitriones si entre el miércoles 24 y el sábado 27 el presidente viajará o no a la capital de España para participar como invitado especial de una conferencia y encuentro con empresarios en la Universidad CEU San Pablo, una importante institución privada. Tiene alto prestigio a nivel internacional entre las instituciones vinculadas al catolicismo. Los planes, como saben que le agrada al presidente argentino, incluyen también la entrega de una medalla, según el temario.

De seguir con el calendario, Milei estaría en Madrid un día después de la sesión en la Cámara de Diputados a la que está convocando la oposición para aprobar una moción de censura a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Buscan remover al funcionario por sus causas con la Justicia. A la falta de justificación de sus gastos en contraste con sus magros ingresos declarados y la sospecha de presuntas dádivas en el ejercicio del poder, se le suman ahora sus contradictorias y controvertidas declaraciones sobre los dólares que mantuvo en negro y el origen de los mismos.

Este sería el sexto viaje de Milei a España , uno de los destinos que más frecuenta. Pero, por su mala relación con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez —actualmente acosado por los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista, a su socio y exjefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a su propio gobierno—, nunca mantuvieron encuentros. En virtud de ello, tampoco se ha visto con el jefe de Estado, el rey Felipe VI.

Milei se ha reunido varias veces con su amigo de la ultraderecha, Santiago Abascal, líder de Vox , y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, usinas desde las que tildó furiosamente de corruptos a Sánchez y su esposa.

La última vez que estuvo en España fue para el Madrid Economic Forum , foro liberal promovido por el influencer Víctor Domínguez —conocido como Wall Street Wolverine, famoso por difundir desinformación en redes sociales y muy ligado a las criptomonedas—. Ese evento reúne a empresarios y políticos conservadores de diferentes países.

El 30 de junio, entretanto, Milei debería estar en Asunción, donde tendrá lugar la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor, de manera provisional, del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el 1 de mayo. Fue firmado en Asunción el 17 de enero pasado junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Ese enero, pegó el faltazo Lula da Silva para no verlo a Milei.

En la cumbre del 30, Santiago Peña, de Paraguay, traspasará la presidencia pro témpore del bloque a Yamandú Orsi, de Uruguay. Se desconoce quiénes confirman y quiénes no. Milei ha dicho que quiere ir. También deberían viajar el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Pero está todo tan desestructurado en lo político a nivel regional que se desconoce cómo terminará siendo el formato.

Ahora, Argentina enfrentará preguntas. Una es por su acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos , que se superpone en varios aspectos con el Mercosur y, en otros tramos, con el TLC del bloque con la Unión Europea.

Pero también habrá preguntas sobre los compromisos firmados por el canciller Pablo Quirno, quien pidió que la Argentina entrara al llamado Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) . Con todo, la alianza incondicional de la Argentina con Estados Unidos se produce en un contexto de profunda desintegración regional en comparación con el pasado. Hay fuertes diferencias ideológicas y de acción, sobre todo entre aliados y no aliados de Donald Trump, un mapa que va cambiando según cada elección. Milei es el más alineado con el republicano, pero no el único.

Después, Milei viajará a Estados Unidos e l 4 de julio de 2026 para participar en las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país. Primero estará en Nueva York, con una agenda enfocada en consolidar su alineamiento político con Donald Trump y buscar inversiones. Este viaje coincide con el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, pero en el entorno presidencial afirman que no tiene planeado asistir a ningún partido . Pero sí encuentros empresariales con los sectores en que focaliza la administración libertaria: finanzas, inteligencia artificial, minería, energía, entre otros.

Será su viaje número 17 a los Estados Unidos, al que sumará dos más en lo que va del año —Quirno irá a Nueva York el 25 de junio al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas para defender la cuestión Malvinas ante británicos e isleños que pretenden la autodeterminación, que Argentina no reconoce—. El presidente piensa viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre, también en Nueva York.

Además, junto al sherpa de la Argentina, Federico Pinedo, Quirno prepara la presentación de Milei para la cumbre presidencial del Grupo de los 20, que este año tendrá lugar en Mar-a-Lago, donde se levanta la mansión de Trump, lugar que ha sido muy criticado como sede, por la críptica frontera entre lo público y lo privado en este caso presidencial. Se espera la presencia del mandatario chino, Xi Jinping, en plena puja de poder global con los Estados Unidos, y del ruso Vladimir Putin. Rusia persiste en su guerra en Ucrania, tras la invasión del 24 de febrero de 2022, con costos humanos y económicos elevadísimos.

Con la Agenda 2030 y los temas de desarrollo sustentable o asuntos sociales por ahora excluidos, los países del G20 trabajan sobre el borrador de los estadounidenses, centrado en tres planteos: el futuro de la inteligencia artificial, la energía y los conflictos arancelarios.

Fuente: Clarín