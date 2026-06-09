Mauricio Macri sobre Patricia Bullrich: “Parece que está lanzada”

En una caminata a la salida de la convención de la Cámara de la Construcción, y junto al ex presidente de Colombia Iván Duque, Mauricio Macri compartió este martes -a su manera- su visión sobre los planes políticos de Patricia Bullrich , su ex ministra de Seguridad y hoy senadora por la Libertad Avanza, de cara al proceso electoral de 2027. "Parece que está lanzada" , soltó ante Clarín, que le preguntó cómo la ve en relación para una eventual candidatura presidencial.

Macri también aseguró que no había hablado con la senadora y que no tenía motivos para hacerlo. "¿De qué?", respondió con ironía ante la consulta de este diario.

En las últimas semanas Bullrich expuso sus diferencias con el presidente Javier Milei , reclamando -por una parte- la presentación de la declaración jurada del jefe de gabinete, Manuel Adorni , investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito, y -por otra- tomando distancia de la decisión presidencial de rechazar el pliego de la jueza María Verónica Michelli que fue aprobado por el Senado.

A la par de esos movimientos, en los últimos días Bullrich amplificó sus gestos de cercanía hacia Macri, a quien no dudó en abandonar al desembarcar en el gobierno de Libertad Avanza, un movimiento que sigue molestando al ex presidente. Justamente cerca del líder del PRO dieron a entender este martes que "no confían" en quien se distanció de ellos y se llevó unos seis diputados del PRO la LLA. "Con ella no hay nada que hablar", deslizaron en el entorno del ex mandatario.

Un rato antes, en su larga exposición junto al presidente de la Camarco, Gustavo Weiss, Macri también se refirió a la calidad ajuste del ajuste de Milei , a quien evitó criticar como en otras oportunidades, aunque esta vez tuvo un giro sugestivo al decir que " ningún caudillo" puede garantizar la estabilidad económica ", a la vez que se quejó de los " lideres narcisistas " e instó por el retorno de los "líderes empáticos".

" Logramos equilibrio fiscal en semanas, algo que Argentina no ha conseguido en décadas. Sin embargo, la calidad del ajuste es baja porque no permite reinvertir ni cuidar servicios esenciales", remarcó en referencia al impacto de los recortes en salud, educación o discapacidad . Y siguió en la misma línea: "El próximo paso es una reforma profunda del Estado para reducir el gasto público y priorizar inversiones que impulsen el crecimiento y la infraestructura, especialmente para combatir la pobreza. Es clave que todos los niveles de gobierno participen y que las provincias gestionen bien los nuevos recursos para generar empleo y movilidad interna, dando esperanza y oportunidades a la gente".

En otra alusión crítica al mandatario libertario, Macri alertó que es "la gente la que garantiza que lo que se está haciendo va a continuar en el tiempo", y enfatizó "no es un caudillo el que lo garantiza”.

Por otra parte, también se refirió a los pliegos impulsados por el Gobierno para completar las vacantes en la Justicia, situación que derivó en una fuerte polémica por algunos candidatos. "Arranca, por supuesto, un sistema judicial independiente”, expresó y abogó por “jueces independientes que garanticen el respeto a la constitución”.

Macri y Duque debatieron largo rato. Duque se mostró como un fuerte crítico de la presencia china en la región, mientras el líder del PRO evitó profundizar en ello, y en cambio, llamó a evitar una política pendular a nivel interno entre Estados Unidos y China . Ejemplificó -incluso- con su propia gestión: "Las relaciones con los americanos fueron perfectas, a la misma vez que tuvimos la suerte de haber sido el país que más bilaterales tuvo con China; 6 veces estuve mano a mano con Xi Jinping”, recordó.

Por otra parte, el ex presidente advirtió que se necesitan más cambios porque el “ país se está descapitalizando ”, y reclamó más inversiones en infraestructura para cambiar esa dinámica.

“Lo que hizo el Gobierno en pocos meses es muy meritorio, pero no alcanza, porque se necesita una reforma de segundo orden que potencie la infraestructura que nos haga crecer, y resuelva los problemas de pobreza , y allí el rol de la construcción es clave”, remarcó.

"Tenemos que ser serios y previsibles”, exigió Macri, quien luego también reclamó que “no podemos tener aún el cepo a las empresas, municipios que inventan impuestos solo para recaudar y que las retenciones, algo que solo pasa en este país, siga vigente”.

Fuente: Clarín