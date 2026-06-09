La AFA, también, trabó en la Justicia la investigación sobre sus balances y los millones de dólares que recaudó Javier Faroni

En otra maniobra dilatoria, la AFA y la Superliga lograron obtener una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que frenó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que permitieran el acceso de sus veedores a sus cuestionados balances correspondientes al período 2022-2025.

La decisión se conoció a horas del inicio del Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos y cuando faltan pocos días para el debut de la selección argentina de Lionel Messi . Para fuentes vinculadas a las investigaciones, esta maniobra y la protagonizada por el presunto testaferro Luciano Pantano confirman la estrategia de la dirigencia de la AFA de demorar las causas judiciales hasta después del torneo, apostando a que un nuevo éxito deportivo contribuya a atenuar el impacto de los expedientes en trámite .

El 7 de mayo pasado, los veedores de la IGJ dejaron la intimación en las puertas cerradas de la histórica sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1366. Sin embargo, los abogados de ambas entidades lograron que la Cámara les concediera el recurso y el trámite volvió a quedar paralizado. Antes había ocurrido algo similar con la Superliga, que incluso llegó a ser apercibida por el organismo de control.

Tras la salida de Daniel Vítolo de la IGJ el 6 de marzo y su reemplazo por Alejandro Ramírez, el Ministro de Justicia tardó en reactivar del proceso de fiscalización que había impulsado la gestión anterior. Cuando finalmente se retomó el expediente, la cautelar volvió a bloquear el avance de las inspecciones.

En una resolución, Ramírez sostuvo que “habiéndose configurado la omisión al deber de colaboración e información por parte de la entidad, corresponde aplicar la sanción de apercibimiento con publicación prevista en el artículo 14, inciso b), de la Ley 22.315, e intimarla para que, en el plazo de diez días hábiles administrativos, permita el acceso a la documentación e información requerida por el interventor en grado de veedor, bajo apercibimiento de aplicarse mayores sanciones”.

La cautelar fue concedida por la Sala D de la Cámara Civil, integrada por los jueces Luis Maximiliano Caia, Juan Manuel Converset y Gabriel Gerardo Rolleri, informaron a Clarín fuentes gubernamentales.

Mientras tanto, en un duro dictamen en el que se declaró incompetente para seguir interviniendo en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA por presunto fraude en los balances, el fiscal en lo Penal Económico Emilio Gerchunoff reveló nuevos datos sobre la relación entre la entidad madre del fútbol argentino y la empresa estadounidense TOURPRODENTER LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.

Tras un primer análisis de la documentación contable, Gerchunoff sostuvo que la posible falsedad de los balances “está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA”. El fiscal se refirió especialmente a los ingresos generados por la explotación comercial de la Selección en el exterior.

Se trata del mismo dictamen que reveló que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino extendieron hasta 2030 el contrato que convierte a la firma de Faroni en agente de recaudación de la entidad en el extranjero.

“La falsedad o incompletitud contable habría operado como un mecanismo posterior de encubrimiento, consolidación y ocultamiento de los desvíos previamente ejecutados o en curso de ejecución ”, afirmó.

Según el fiscal, pese al papel central de TOURPRODENTER LLC en la operatoria internacional de la AFA, los balances correspondientes a 2022 y 2023 “ no contienen una exposición clara, específica y suficiente de esa relación económica ”. Tampoco permiten reconstruir el volumen real de fondos canalizados a través de esa sociedad, las comisiones retenidas, los pagos realizados a terceros o los saldos pendientes de liquidación.

“La información aparece diluida en categorías genéricas , tales como sponsorizaciones, derechos comerciales, competencias de selecciones nacionales, ingresos financieros, otros recursos o resultados por tenencia”, señaló.

Además, del discovery realizado en Estados Unidos a pedido de Tofoni surgen “movimientos millonarios” en cuentas de TOURPRODENTER LLC abiertas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase, Citibank y PNC Bank.

Según la denuncia, por esas cuentas habrían circulado sumas muy superiores a las finalmente reflejadas en la contabilidad formal de la AFA.

La primera mención expresa a TOURPRODENTER LLC recién aparece en el balance cerrado el 30 de junio de 2024, donde figura como deudora de la AFA por una suma equivalente a unos 14,5 millones de dólares.

Para Gerchunoff, la secuencia resulta llamativa: ausencia en los balances de 2022 y 2023, aparición parcial en 2024 y nueva desaparición en 2025. Esa alternancia constituye, según escribió, “un indicio relevante de inconsistencia contable y de posible ocultamiento sistemático” , especialmente teniendo en cuenta el rol estructural que la firma tenía en la operatoria comercial internacional de la entidad.

El fiscal también vinculó el cambio de domicilio de la AFA, de Viamonte 1366 a Pilar, con una presunta estrategia para evitar controles. “No puede ser analizado como un hecho aislado, sino como parte del mismo patrón de opacidad, fragmentación y resistencia a la fiscalización ”, sostuvo.

A esta altura de la investigación, Gerchunoff advirtió que las sociedades que aparecen en el circuito de fondos de la AFA en el exterior podrían haber sido “utilizadas como vehículo para sustraer dineros que debieron ingresar a las arcas de la entidad” , y que su ausencia en los balances respondería “muy posiblemente a un acto encubridor de aquellas maniobras”.

Más adelante citó información aportada por el Banco Central, según la cual la AFA registró 385 operaciones de compra de moneda extranjera por $85.241 millones y 678 operaciones de venta por $165.485 millones.

Entre ellas aparecen dos movimientos del 30 de marzo de 2023 vinculados a TOURPRODENTER LLC, identificados con el código S02 (“Servicios de fletes”), por US$ 1,12 millones y US$ 1,29 millones, ambos canalizados a través del Banco Credicoop.

La documentación también incluye una escritura del 9 de junio de 2025 mediante la cual se revocó un poder anterior y se otorgaron facultades para realizar gestiones bancarias a favor de Tapia, Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo, Ernesto Wiedrich, Ricardo Veronelli, Mónica Bouvet, Jorge Barrios y Natalia Arculis, entre otros.

Aunque en los extractos del Banco Credicoop no aparece expresamente el nombre de TOURPRODENTER LLC como beneficiaria de las transferencias, sí f figuran dos movimientos relevantes registrados como “Comercio Exterior – Giros y Transferencias”, por $269 millones y $233 millones, respectivamente e.

El dictamen de Gerchunoff también repasa la evolución patrimonial de la AFA declarada ante ARCA. Entre 2022 y 2025, el activo total pasó de $12.218 millones a $137.891 millones, mientras que el patrimonio neto creció de $1.989 millones a $64.181 millones.

“Se observa un crecimiento sustancial del activo, el pasivo y el patrimonio neto”, concluyó el fiscal, quien destacó que el patrimonio de la AFA se multiplicó por más de treinta desde la obtención del Mundial de Qatar.

Por último, el dictamen reproduce una extensa batería de medidas de prueba ordenadas por el juez federal de Zárate, Adrián González Charvay, entre ellas peritajes sobre los consumos realizados con la tarjeta corporativa American Express emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano, la legalidad y conveniencia de la contratación de TOURPRODENTER LLC y las transferencias efectuadas a Real Central SRL, firma anteriormente denominada Central Park Drinks SRL.

Los expertos deberán determinar si esos gastos fueron registrados correctamente en la contabilidad de la AFA, si guardan relación con los fines estatutarios de la entidad y si las contraprestaciones abonadas se ajustaron a valores de mercado. Fuentes judiciales revelaron a Clarín que los peritos aún no informaron al juez Gonzalez Charvay cuando terminarán su informe.

Fuente: Clarín