Mataron a un chofer de Uber durante un intento de robo en La Matanza

Un chofer de la app de viajes Uber fue asesinado en las últimas horas durante un intento de robo en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Según las primeras versiones, el conductor había llegado en su coche para iniciar un viaje solicitado en la mencionada aplicación por un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuando fue interceptado por una banda de cuatro delincuentes.

Al tratar de resistirse, uno de los ladrones apuñaló con un arma blanca a la víctima Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, según el parte policial al que accedió Clarín.

Tras esto el oficial del SPB que presenció la escena llevó de urgencia al chofer hasta el Hospital Kirchner, donde a pesar de los esfuerzos el conductor falleció poco después.

Luego del intento de robo y el apuñalamiento los agresores huyeron del lugar y están siendo intensamente buscados por la Policía, según publica el sitio El Nacional de Matanza .

Fuente: Clarín