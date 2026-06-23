“Matalo, matalo”: el estremecedor grito que escuchó un vecino antes del crimen de un estudiante de 17 años en Quilmes

Un estremecedor testimonio se sumó a la investigación por el crimen de Lautaro Servín, el adolescente de 17 años asesinado durante un intento de robo en San Francisco Solano . Un vecino aseguró haber presenciado parte del ataque y reveló una frase estremecedora que dijeron los delincuentes: “MATALO, MATALO” .

Según declaró ante la policía, el hombre escuchó una frenada y se asomó para ver qué pasaba. En ese momento, vio a dos delincuentes que intentaban cometer un robo contra el joven y su padre.

“Escuché que uno gritó ‘MATALO, MATALO’ y después varias detonaciones de arma de fuego”, relató el testigo Federico Rodrigo Vallejos, en una secuencia que coincide con otros testimonios recolectados por los investigadores.

El hecho ocurrió cerca de las 7:40, cuando Lautaro caminaba junto a su papá rumbo a la escuela . Ambos fueron sorprendidos por dos motochorros que se movilizaban en una moto negra y roja. Tras un primer intento de asalto, los agresores efectuaron varios disparos.

De acuerdo con la reconstrucción, el adolescente cayó al suelo tras los primeros tiros. Sin embargo, al advertir que seguía con vida, los atacantes volvieron a disparar antes de escapar.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia por un vecino, luego de que comenzara a convulsionar. En un primer momento, no se habían detectado heridas, pero ya en el centro de salud los médicos confirmaron que tenía un disparo en la espalda . Murió poco después como consecuencia de un paro cardíaco.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Almirante Brown, busca identificar a los autores del crimen. Mientras tanto, la policía analiza cámaras de seguridad de la zona y trabaja para dar con los responsables, que permanecen prófugos.

Fuente: TN