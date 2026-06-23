Portugal vs Uzbekistán, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo K

Portugal y Uzbekistán se enfrentaron este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 . El encuentro terminó 5 a 0 en favor de los europeos, que tuvieron a un Cristiano Ronaldo récord : el 7 hizo dos y se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en seis Mundiales.

Portugal quedó primero en el Grupo K con 4 tantos, mientras que Uzbekistán último, con cero. Colombia y RD Congo, segundo y tercero respectivamente, tienen 3 y 1 punto.

¡GOLAZO DE PORTUGAL Y PALIZA! Rafael Leão la clavó fuerte y arriba para el 5-0 sobre Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lhc7DNSiIZ

¡INSÓLITO GOL DE PORTUGAL: 4-0! ⚽🇵🇹 Tras el rebote en Khusanov, Nematov, en contra, anotó el cuarto para los lusos. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DGU9jw5q4B

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v

O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o segundo teste no Mundial 2026 💪 #VaiDarPortugal | #PORUZB #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ur1HoJ2oqu

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Jakhongir Urozov; Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasulloev; Abbosbek Fayzullayev, Urunov, Eldor Shomurodov.

Fuente: Clarín