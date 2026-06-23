TANDIL - Violento choque entre un camión y un tren de carga en Ruta 74: el chofer quedó atrapado y sufrió graves lesiones

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Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes en el cruce ferroviario de la Ruta Provincial 74, en la zona conocida como Cuatro Esquinas, donde un camión y una formación ferroviaria de carga colisionaron por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo de gran porte quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos.





El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y generó un importante despliegue de emergencia que movilizó a distintas fuerzas de seguridad, personal sanitario y equipos de rescate de la región.





La víctima fue identificada como Federico Lasarte, de 31 años, quien quedó aprisionado entre los hierros retorcidos del camión tras el impacto. Dotaciones de Bomberos del Cuartel Central de Tandil, junto con efectivos de los Bomberos Voluntarios de María Ignacia Vela, trabajaron durante varios minutos para lograr liberarlo.





Una vez rescatado, el chofer recibió las primeras atenciones médicas en el lugar por parte del personal del SAME y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil.





Según el parte médico difundido en las últimas horas, Lasarte sufrió fracturas en los miembros inferiores y diversos cortes en el rostro. Permanecerá internado bajo observación mientras continúa su evolución.





Por el momento, los investigadores intentan determinar cómo se produjo la colisión. Las primeras pericias no permitieron establecer si fue la formación ferroviaria la que impactó al camión o si el vehículo de carga ingresó al cruce cuando el tren ya se encontraba atravesando la ruta.





El hecho ocurrió en uno de los cruces ferroviarios más transitados y considerados de riesgo de la región. Vecinos y transportistas han manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la circulación de trenes de carga en el sector, especialmente debido a que muchas veces las formaciones atraviesan la ruta sin horarios regulares tras completar tareas vinculadas a la actividad minera y cementera de Barker y las canteras cercanas.





A raíz del siniestro, la Ruta Provincial 74 permaneció completamente cortada al tránsito durante varias horas. El operativo afectó el tramo comprendido entre la rotonda de Scarminacci y el paraje Cuatro Esquinas, obligando a implementar desvíos para quienes circulaban entre Tandil y Benito Juárez.





En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de Defensa Civil, Policía Vial, Bomberos, personal médico y representantes de la empresa ferroviaria, mientras los peritos avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer la mecánica del accidente.





Las autoridades confirmaron que la investigación continúa y que el resultado de las pericias será determinante para establecer responsabilidades en un hecho que, por la magnitud del impacto, pudo haber terminado en una tragedia aún mayor.