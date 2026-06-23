MADARIAGA: Denunciaron el hurto de 130 varillas de fibra de vidrio en un establecimiento rural

MADARIAGA





Un establecimiento rural ubicado en el paraje Tío Domingo fue víctima de un hecho de hurto que derivó en la denuncia por la sustracción de gran cantidad de elementos utilizados para dividir potreros y electrificar parcelas del campo.





Según supo CNM, el encargado del establecimiento “La Florencia”, dedicado a la invernada de ganado vacuno, advirtió el faltante el pasado sábado 20 de junio, durante la tarde, mientras recorría el lugar.





Al revisar el predio constató que autores ignorados le habían sustraído 130 varillas de fibra de vidrio marca Pensa Agro, utilizadas para boyeros y colocadas con su correspondiente hilo eléctrico a lo largo del campo, además de otras 30 varillas instaladas sobre alambre para electrificación.





El denunciante indicó que la última vez que había visto las varillas en su lugar fue el lunes 15 de junio. También aclaró que no observó personas extrañas ni vehículos merodeando la zona, aunque sabe que en el área suelen circular cazadores furtivos.





El valor de lo sustraído fue estimado en alrededor de 560 mil pesos.