Más de dos horas de allanamiento en la casa de Barrelier: qué buscan en la vivienda del detenido

Un nuevo allanamiento se realizó este miércoles durante varias horas en la casa de Claudio Barrelier , el principal sospechoso por el crimen de la adolescente Agostina Vega, en Córdoba. En el lugar trabajaron ocho peritos y bomberos, con la colaboración de la Policía Científica.

La vivienda, ubicada en la calle Juan del Campillo al 800 , fue revisada por cuarta vez por los investigadores por orden de la justicia que ya mantiene a tres personas que frecuentaban esa vivienda detenidas en la causa , Barrelier, su novia Soledad Andreani y el inquilino Osvaldo Fassetta.

Según fuentes de la investigación, el objetivo de este nuevo allanamiento apuntaba a buscar restos biológicos de la menor de edad , específicamente en las cañerías del inmueble al que llegó la noche del sábado 23 de mayo.

Desde las primeras horas del miércoles se movilizaron policías, principalmente porque se conocieron amenazas de incendiar la vivienda, lo que complicaría la investigación.

Poco después llegaron bomberos y policía Cientifica para analizar la casa exhaustivamente. Así, el allanamiento duró casi tres horas.

Además de la búsqueda de restos de la víctima, también trascendió que se intenta esclarecer la posibilidad de que haya elementos de construcción , como cemento y cal, los que podrían indicar un intento de esconder el cadáver de la menor asesinada.

Poco después de concluido el operativo, Carlos Nayi, abogado de la madre de la víctima, Melisa Heredia, compartió datos clave en las acusaciones contra los otros dos detenidos, además de Barrelier.

Sobre Fassetta, que fue acusado por encubrimiento, Nayi indicó que si se comprueba que hay rastro de su ADN en la escena del crimen, la calificación del delito que se le imputa "podría ser agravada" y más aún en el caso de que se encuentren los mismos rastros debajo de las uñas de la adolescente. Para el abogado, supondría un cambio de acusación “radical”, presumiblemente como coautor de femicidio.

En relación con Soledad Andreani, Nayi destacó que la mujer tuvo una participación “absolutamente necesaria” para el femicidio .

Además, resaltó que la mujer “ estaba con Barrelier, al menos en los momentos inmediatos posteriores a haberse deshecho del cuerpo ” y enfatizó en la compra denunciada por la ferretera: 15 bolsas de materiales de construcción, varias bolsas de residuos y un serrucho.

Otra acusación en contra de Andreani fue la de los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani , representantes de Gabriel Vega, padre de la adolescente. "Yo la escuché de primera voz cómo lo cubría", denunció Alaniz en la mañana de este miércoles, en alusión a la grabación que hizo el padre de la menor de edad cuando le reprochó a Barrelier si había visto a su hija el sábado en que desapareció.

Además, la acusaron de "direccionar la investigación" mientras seguía libre.

La investigación por la muerte de Agostina Vega, de 14 años, marca el inicio del crimen entre las ultimas horas del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 de mayo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, hasta entonces un empleado municipal, de 33 años e integrante de una de las barras del club Instituto de Córdoba.

De acuerdo con la hipótesis que maneja el fiscal Raúl Garzón, el crimen habría ocurrido en esa vivienda y el traslado de los restos de la adolescente hacia un descampado en el barrio Ampliación Nueva Ferreyra se habría realizado el lunes 25 de mayo, en medio del feriado nacional.

Barrelier habría contado con la colaboración de su pareja Soledad Andreani , dueña de un Ford Ka negro utilizado para el transporte del cuerpo y que luego fue lavado para eliminar rastros.

A medida que la causa avanzaba, la Justicia sumó la detención de Osvaldo Fassetta , quien convivía con Barrelier en la casa de la calle Del Campillo y está acusado de ocultar pruebas clave.

Pocos días después de la captura de Fassetta, se aplicó la detención de Andreani .

El caso se mantiene bajo secreto de sumario , mientras se esperan los resultados de nuevos peritajes y la ampliación del testimonio de Barrelier, quien pidió volver a declarar ante el fiscal.

Fuente: Clarín