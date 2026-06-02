Martín Menem volvió a minimizar la interna en el Gobierno: “No le cambia la vida a nadie”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , volvió a quitarle peso a las internas del oficialismo. Invitado al Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y consultado al respecto, aseguró que ese "no es tema" en la Casa Rosada. "No creo que le cambie la vida a nadie", afirmó,

Menem consideró que los problemas hacia adentro de La Libertad Avanza (LLA) "son cosas normales que pasan en todos los gobiernos" y desestimó que las diferencias expuestas entre los dirigentes que responden al presidente Javier Milei tengan eco en la gestión y puedan repercutir en el electorado

"Creo que n adie esta pensando en eso cuando va a trabajar. Nosotros estamos trabajando normalmente. Para mí no es tema, no veo que le vaya a cambiar la vida a nadie ", insistió y aseguró que el espacio que integra continúa firme trazando el camino para que haya un segundo mandato libertario.

"Nuestra construcción esta orientada a la continuidad del Presidente en 2027", expresó durante la entrevista que se le realizó en el evento donde también expusieron Luis Caputo y el propio Presidente.

El titular de la Cámara baja relativizó así los distintos focos de conflicto que atraviesan a la administración libertaria. Uno de ellos, protagonizado por él mismo y por el asesor principal del mandatario nacional, Santiago Caputo . Ambos quedaron envueltos en un cruce a través de las redes sociales que el propio Milei se encargó de aplacar.

"Santiago Caputo es como un hermano para mí y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria", dijo hace dos semanas Milei en un intento de calmar las aguas.

Más allá de esa cuestión, los dichos del riojano llegan un día después de que se abra otra grieta en la Casa Rosada luego de que Patricia Bullrich indicara que no apoyará el retiro del pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista. La senadora, aunque aclaró su lineamiento y pertenencia al gobierno libertario , justificó su decisión en la posibilidad de ejercer su "derecho a la objeción".

Previo a esto, en medio del escándalo por los viajes y las propiedades sin declarar de Manuel Adorni, la senadora había agitado otro frente interno cuando reclamó públicamente que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada, aún cuando Milei manifestó su plena confianza en el funcionario y lo defendió en más de una oportunidad.

En ese punto, ante la consulta por los casos de corrupción, Menem evitó hacer un mayor análisis y se excusó en "el esquema de división de poderes a rajatablas" que -según afirmó- plantea este gobierno.

"Estamos muy comprometidos con la división de poderes y lo que haga la Justicia lo vamos a apoyar, no nos vamos a oponer a los jueces. Creo que hay que dejar actuar a la Justicia y confío en la Justicia", afirmó.

Fuente: Clarín