“Salgamos a jugar”: el escalofriante último posteo del guía de montaña que murió en una excursión en Ushuaia

Emiliano Feidas era un reconocido guía de montaña y este año cumplía 10 años trabajando en la nieve como instructor de diversos deportes. Este martes, su cuerpo fue encontrado en la cima del glaciar Vinciguerra , tras sufrir un accidente durante una excursión. Junto a él se encontraban los restos de una turista uruguaya de 25 años.

El montañista era muy activo en sus redes sociales y solía publicar imágenes de increíbles paisajes. Luego de que se confirmara el trágico desenlace, el último posteo —que fue el domingo— no pasó desapercibido y se llenó de comentarios.

Junto a un video de montañas, escribió: “Lo que nosotros llamamos el patio de casa pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar . Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente”.

De hecho, ese mismo domingo, desde la cuenta de excursiones, había publicado un video en el que reflexionaba sobre el momento de subirse a una montaña: “Lo más lindo es el tiempo que nos regala con nosotros mismos . Se convierte en una herramienta de autoconocimiento, ya que muchas veces nos vamos a encontrar batallando un poco con nuestra cabeza, con nuestra mente que nos tira para atrás. Y muchas veces descubrimos que realmente podemos mucho más de lo que a veces creemos o pensamos”.

“También es un espacio que nos permite darnos cuenta de lo acelerados que vivimos o lo automático que llevamos nuestro día a día. Nos permite encontrar el silencio. A veces encontrar respuestas y otras a descubrir lugares increíbles”, expresó Feidas, mientras paseaba por la nieve.

Días atrás, el hombre había contado a través de un video que se cumplían 10 años de sus travesías en splitboard: “Este 2026 serán 10 años de entrar en este maravilloso mundo de estas dos tablas que se hacen una con la montaña. No solo nos permitió llegar a lugares increíbles, sino también la experiencia compartida de cada alegría, fatiga, adrenalina. Afortunados, pero también buscadores”.

Según informaron fuentes oficiales, Feidas y Abril Melina Marino Pereira se encontraban realizando actividades de trekking en uno de los sectores más complejos cuando ocurrió el accidente.

La alarma se activó el lunes por la noche, cuando no regresaron en el horario previsto. A partir de ese momento comenzó un operativo de búsqueda encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Las tareas se realizaron bajo complejas condiciones meteorológicas y con escasa visibilidad. Finalmente, los cuerpos fueron encontrados este martes por rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia en la parte superior del glaciar, una zona de difícil acceso que presenta pendientes pronunciadas y condiciones que pueden cambiar de manera repentina.

De acuerdo a lo que trascendió, la principal hipótesis apunta a una caída en una zona técnica del recorrido, aunque las autoridades continúan investigando para determinar qué pasó.

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes realizan senderismo en Ushuaia. El circuito completo demanda alrededor de ocho horas de caminata entre ida y vuelta. En ese sentido, atraviesa sectores de hielo, desniveles pronunciados y terrenos que exigen experiencia y equipamiento adecuado.

Fuente: TN