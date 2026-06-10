Martín Menem habló tras la muerte de un socio de su empresa: “Estoy profundamente afectado”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió públicamente a la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, uno de los directivos de la empresa de suplementos deportivos Gentech y persona de su máxima confianza en el ámbito empresarial.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente libertario manifestó su conmoción por la noticia y destacó el vínculo personal y profesional que mantenía con el contador venezolano.

“Me golpea profundamente”, señaló Menem al recordar a quien definió como un amigo y compañero de trabajo. En el mismo mensaje, resaltó el papel que Osorio Peñaloza tuvo en el crecimiento de la compañía que ambos impulsaron y desarrollaron en los últimos años.

“Fue una persona comprometida, profesional y con una enorme calidad humana”, sostuvo el titular de la Cámara baja, quien además recordó que el fallecido ocupaba el cargo de gerente general de la firma.

La muerte de Osorio Peñaloza se conoció durante el fin de semana y generó un fuerte impacto tanto en el entorno empresarial como político vinculado al dirigente de La Libertad Avanza. El cuerpo fue hallado en un departamento del barrio porteño de Almagro luego de que allegados manifestaran preocupación por la falta de contacto durante varios días.

Según trascendió, un conocido que tenía acceso a la vivienda decidió acercarse al domicilio ante la ausencia de respuestas a llamados y mensajes. Al ingresar al departamento encontró la escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

Fuentes cercanas al presidente de Diputados señalaron que Menem fue informado de la situación a través de una comunicación telefónica y que se dirigió rápidamente hacia el edificio donde ocurrió el hallazgo.

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme…

En su descargo público, el legislador explicó que cuando llegó ya trabajaban en el lugar efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que posteriormente confirmó el fallecimiento.

Menem también buscó aclarar las circunstancias de su presencia en el inmueble. Según indicó, permaneció allí mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales y periciales debido al fuerte impacto emocional que le produjo la noticia.

“Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, expresó el dirigente libertario, quien remarcó la relación de amistad que mantenía con el empresario fallecido.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, a cargo de Eduardo Cubría. Por el momento, los investigadores trabajan para determinar con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las causas del fallecimiento.

En esta etapa inicial, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa”, una figura habitual cuando aún no existen elementos concluyentes que permitan establecer con certeza las circunstancias de una muerte.

Fuentes judiciales indicaron que se aguardan distintos estudios complementarios y peritajes para avanzar en la reconstrucción de los hechos. Entre las hipótesis que comenzaron a analizarse aparece la posibilidad de una descompensación asociada a un cuadro médico, aunque por ahora no existe una conclusión oficial.

Los resultados de la autopsia y de los análisis ordenados por la fiscalía serán determinantes para establecer si hubo causas naturales o si existió algún otro factor que deba ser investigado.

La noticia generó repercusión dentro del oficialismo debido a la estrecha relación que Osorio Peñaloza mantenía con Menem tanto en el plano personal como empresarial. En las últimas horas, dirigentes, colaboradores y personas cercanas al presidente de la Cámara de Diputados hicieron llegar mensajes de condolencias y acompañamiento.

Mientras la investigación continúa, el foco permanece puesto en las conclusiones que puedan surgir de los informes médicos y judiciales. Hasta entonces, el caso seguirá bajo análisis de la fiscalía, que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del gerente general de Gentech.

Por lo pronto, Menem eligió expresar públicamente su dolor y despedir a quien consideraba uno de sus colaboradores más cercanos. “Fue mi amigo y mi compañero de trabajo”, resumió en un mensaje que reflejó el impacto personal que le provocó la pérdida.

Fuente: Clarín