José López quiso reducir su pena por haber realizado dos cursos de marketing

José López fracasó en el intento de reducir la condena unificada de 13 años de prisión que cumple por el caso Vialidad, como así también por el expediente por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su planteo de reducción por haber realizado cursos de “auxiliar en marketing de productos" y "auxiliar en marketing de servicio".

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el planteo de la defensa pública oficial de José López, que tenía como finalidad reducir la pena por corrupción que cumple en el Penal de Ezeiza.

El ex secretario de Obras Públicas cumple trece años de prisión porque unificaron el cómputo de las dos condenas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia: la causa por enriquecimiento ilícito que se reactivó después de que el exfuncionario K intentó esconder bolsos con 9 millones de dólares en un Convento de General Rodriguez, y la administración fraudulenta en perjuicio del Estado atribuida en el caso Vialidad.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ya había rechazado su pedido de reducción de plazos de la pena, por estímulo educativo.

La condena en el caso por el que Cristina Kirchner también está presa es de seis años de prisión por administración fraudulenta, y quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte. Posteriormente, esa condena fue unificada con otras que recibió López, por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego (la ametralladora que le secuestraron la noche de los bolsos con dólares).

En el marco de la ejecución de esa pena, la defensa había solicitado ante el TOF 2 presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu una reducción de cuatro meses “en el avance del régimen de progresividad penitenciaria, invocando el mecanismo de estímulo educativo previsto en el artículo 140, inciso b, de la Ley 24.660”.

A la hora de argumentar el planteo, la defensora oficial esgrimió que José López cursó y aprobó dos cursos de formación profesional —"Auxiliar en marketing de Productos" y "Auxiliar en marketing de Servicio"—.

En función de esa información, sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.

El juez de ejecución rechazó el planteo, criterio que compartió el Ministerio Público Fiscal, al considerar que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad “no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada”.

A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el juez Giménez Uriburu concluyó que las 80 horas de cada curso “resultaban manifiestamente insuficientes”.

Ante ese fallo, la defensa oficial de López fue a la Cámara de Casación, donde la Sala IV analizó sus argumentos.

En su voto, el juez Borinsky consideró que la defensa “no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia”.

A ese criterio aplicado adhirió el camarista Diego Barroetaveña.

Sin embargo, hubo un voto disidente firmado por el juez Hornos quien votó por declarar admisible el recurso. En consecuencia, el tribunal por mayoría confirmó el rechazo de la petición de López.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín