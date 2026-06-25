María Corina Machado habló tras los terremotos en Venezuela y agradeció el apoyo de Milei

La líder opositora venezolana María Corina Machado habló por primera vez después de los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, que provocaron la muerte de al menos 164 personas, casi 1000 heridos y generaron graves daños en distintas ciudades del país. En un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó su solidaridad con las víctimas y agradeció el apoyo internacional recibido tras la tragedia, incluido el del presidente Javier Milei.

“A los miles de venezolanos que a esta hora están en las calles de Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y más estados de nuestro país, forzados a dejarlo todo por el colapso o los daños estructurales de sus viviendas: les mandamos toda nuestra fuerza, fe y oraciones”, escribió Machado este jueves por la madrugada.

Tras los sismos que tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 , se reportaron 164 personas muertas y al menos 900 heridos . En tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , decretó el estado de emergencia .

“Acompañamos el dolor de quienes viven la terrible angustia de tener seres queridos desaparecidos. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad y a la movilización de todos los venezolanos , dentro y fuera de nuestras fronteras, y de la comunidad internacional”, añadió Machado y sumó: “Les pedimos estar muy atentos a nuestras redes para saber cómo canalizar el apoyo de manera efectiva. La emergencia es crítica, el dolor es infinito; cada hora cuenta ”.

La Premio Nobel de la Paz 2025 también dedicó mensajes de agradecimiento a distintos dirigentes que expresaron públicamente su respaldo tras la catástrofe. Hizo una publicación dedicada a Javier Milei y mencionó también al presidente chileno, José Antonio Kast ; a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado ; al presidente de El Salvador, Nayib Bukele ; y al alcalde de Bogotá, Carlos Galán .

“Presidente Milei, gracias por estar con los millones de venezolanos que atraviesan horas de enorme angustia. Toda muestra de solidaridad fortalece los esfuerzos para asistir a nuestra gente y salvar vidas. Contamos con la ayuda urgente del pueblo argentino ”, escribió en respuesta al mensaje enviado por Milei.

El mensaje de Machado surgió en respuesta al comunicado oficial del Gobierno , en el que las autoridades argentinas se solidarizaron con el pueblo venezolano y ofrecieron asistencia humanitaria . En un posteo de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo Nacional se dispuso a brindar ayuda a la administración de Rodríguez “ más allá de las diferencias que puedan existir entre los gobiernos ”.

“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluyendo Caracas”, citó el comunicado.

En ese sentido, agregó: “ La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse , en coordinación con los organismos internacionales correspondientes.

“El presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional ”, dictó el escrito.

Por último, manifestó: “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”.

Tras esa primera comunicación oficial, Cancillería, a cargo de Pablo Quirno , también expresó su apoyo: “La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”.

Fuente: La Nación