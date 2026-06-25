El sentido mensaje de Catherine Fulop para los afectados por los terremotos en Venezuela: “Oremos”

Dos terremotos de una magnitud de 7,2 y 7,5, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sacudieron a Venezuela durante la tarde del miércoles 24 de junio . La presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia e informó que hay al menos 164 personas muertas y 971 heridas . Mientras se trabaja para encontrar a los desaparecidos y restaurar los servicios de luz y agua, varias personas rápidamente empezaron a pedir colaboraciones para ayudar al país. Una de ellas fue Catherine Fulop , quien no tardó en expresar su tristeza por lo ocurrido en su país natal.

“Oremos por Venezuela” , expresó la actriz junto al emoji de unas manos juntas, una bandera venezolana, caritas tristes y un corazón roto al compartir un video con imágenes del dramático escenario que se vive en el país en estos momentos.

La intérprete compartió en sus historias varios videos y en su feed recomendaciones para las personas que se encuentren en zonas afectadas. “Operación Todos con Venezuela. ¡Hoy, más unidos que nunca! Nuestro acompañamiento y oraciones están con cada familia venezolana en estas horas. Si estás en una zona afectada por el terremoto, estas son las recomendaciones", escribió.

Por su parte, el cantante Carlos Baute también se pronunció sobre el duro momento que vive su país. “ Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera . Mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tiene alguna necesidad, por favor, comenten y lo subo en historias”, escribió en su cuenta de Instagram. En esta misma línea aseguró que sus redes sociales “están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo”. “Por favor, resguárdense por ahora en lugares seguros” , expresó.

Los dos terremotos ocurrieron casi de manera consecutiva durante la tarde del miércoles. Rodríguez reportó un primer balance de 32 muertos y más de 700 heridos, aunque esas cifras no incluían las víctimas del estado de La Guaira, la zona más afectada. Durante la mañana de este jueves, la cifra de fallecidos subió a 164 y la de heridos a 971 . “En estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas”, expresó la presidenta interina. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material” , sostuvo y remarcó que “los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón fueron largamente afectados ”.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los dos terremotos gemelos de magnitud 7,2 y 7,5 tuvieron epicentro cerca de la costa caribeña venezolana, a unos 28 kilómetros al oeste de Morón, con una profundidad de 13 y 21 kilómetros. El movimiento se sintió con fuerza en la capital y en varios estados del país, e incluso fue percibido en Colombia.

Tras los sismos, se empezaron a viralizar en las redes sociales fotos y videos de la dramática situación que se vive en el país: desde edificios dañados en Caracas hasta pasajeros corriendo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, y un vivo de un partido de Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) que se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas. El encuentro recién comenzaba cuando empezó a sacudirse el suelo y rápidamente el pánico se apoderó del lugar.

Fuente: La Nación