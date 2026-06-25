Barrio triste: un experimento visual provocador y algo fallido montado en zonas periféricas de Medellín

Barrio triste (Colombia, Estados Unidos/2025). Dirección, guión y fotografía: Stillz. Edición: Adam Robinson. Elenco: Brahian Acevedo, Juan Pablo Baena, Jorge Cano, Joan Casas, Samuel Andrés Celis, David Gañan, Bryan Erlin Garcia, Jose Arley Marin Gonzalez. Duración: 84 minutos. Calificación: R-17. Nuestra opinión: buena.

Como ha ocurrido con algunas de las películas de Harmony Korine -productor ejecutivo de esta producción estrenada en el Festival de Venecia a través de su compañía independiente EDGLRD-, Barrio triste pendula entre la intuición creativa y el esbozo incompleto . Su inventiva visual es evidente, pero la capacidad para transformarla en una experiencia narrativa satisfactoria es más discutible.

Korine, un aficionado a la provocación —fue guionista de Kids y director de Gummo y Julien Donkey-Boy , todas películas polémicas y revulsivas—, montó en Miami un estudio independiente que trabaja enfocado en el cine de vanguardia, la inteligencia artificial, el arte digital y la subcultura del skate .

La sociedad con Stillz tiene lógica: fotógrafo de familia colombiana nacido en Miami, este artista de 27 años es el creador de videoclips de varias superestrellas pop (Bad Bunny, Rosalía, Coldplay, Katy Perry) y tiene un estilo que encaja a la perfección con los gustos de Korine : un enfoque habitualmente surrealista, preferencia por imágenes de look retro (en este caso filmadas con una cámara Betacam de las que se usaban en la TV de los años 80 y 90) y una relación estrecha con el mundo del skateboarding.

En su primer largo, Stillz —quien aparece siempre en público con un pasamontañas para mantener el anonimato, una estrategia que, según ha explicado, está orientada a que el foco sea exclusivamente su trabajo— se instala en un barrio popular de Medellín .

El fragmentario relato de Barrio triste arranca cuando un grupo de adolescentes roba la cámara de un equipo de televisión que investiga supuestos avistamientos extraterrestres en zonas periféricas de esa ciudad colombiana. A partir de allí, los chicos comienzan a registrar su propia vida, marcada por pequeños delitos, huidas, momentos de camaradería, estallidos de violencia y largas conversaciones sobre el miedo, la desesperanza y el deseo de escapar de una realidad que parece no ofrecerles ninguna salida.

La premisa es interesante porque tiene un claro contenido político : son los propios protagonistas los que supuestamente cuentan la historia con una estética deliberadamente low-fi que por momentos remite a la célebre El proyecto Blair Witch (1999), un clásico del found footage (un recurso narrativo usado en el cine de bajo presupuesto que presenta materiales de archivos caseros como reales aunque en verdad sean ficticios). Sin embargo, la colección de impresiones, atmósferas y pasajes de catarsis emocional de los jóvenes que están en el centro de una trama desordenada y diluida nunca termina de configurar una narración consistente.

La cámara se mueve entre callejones, tejados y escaleras de barrios populares de Medellín y captura imágenes difusas que convierten a ese espacio en un territorio fantasmagórico. La banda sonora compuesta por la venezolana Arca subraya con insistencia el estado de tensión sensorial permanente que busca la película. El director también integra con fórceps una pequeña subtrama fantástica que no agrega demasiado, apenas remarca la excentricidad de la propuesta.

Es que Barrio triste apuesta más por transmitir sensaciones que por construir personajes o relaciones dramáticas con algún nivel de desarrollo . Persigue una cercanía emocional con esos adolescentes —todos seleccionados tras un largo proceso de búsqueda en las calles y skateparks de Medellín— a través de sus gestos, impulsos y confesiones aisladas, pero es más un fresco impresionista con ademanes arty que un retrato diáfano que pueda inscribirse con autoridad en la tradición del cine social.

Fuente: La Nación