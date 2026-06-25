Terremotos en Venezuela: ya son 164 los muertos en Venezuela

CARACAS.- A menos de 24 horas de los dos potentes terremotos casi consecutivos que sacudieron el miércoles Venezuela, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves por la mañana que ya son 164 los muertos y que hay más 971 heridos. La nueva cifra llegó luego de un primer balance de las autoridades que hablaba de 32 muertos y más de 700 heridos.

Los temblores, según las autoridades de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter , dejaron decenas de edificios destruidos y ciudades sin luz , en un panorama de destrucción que hace prever un escenario peor.

Un equipo de la AFP en una zona cercana a Caracas observó decenas de edificios colapsados o gravemente dañados. No había luz y la gente estaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros.

“No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, dijo Larry Rojas , de 49 años, frente a un edificio derrumbado bajo el que está atrapada su familia.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que sacudió Venezuela desde 1900, según los datos del USGS. “Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó, todo, todo”, dijo Yilsmaris Blanco, una habitante de La Guaira de 39 años.

“Le damos gracias a Dios porque estamos vivos, pero hay personas que están sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar”, agregó.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia , donde sonaron algunas alarmas, de acuerdo con lo que constató la AFP.

Delcy Rodríguez reportó que había “decenas de edificios colapsados”. “Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar”, afirmó en un mensaje al país.

Su gobierno interino decretó el estado de emergencia en todo el territorio y declaró La Guaira como una “zona de desastre” .

En las calles de esa zona costera, la población pedía ayuda y se movilizaba para tratar de rescatar a quienes quedaron atrapados. El equipo de la AFP vio al menos dos muertos.

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía , que sirve a la capital venezolana y cerró por los daños. La terminal aérea se encuentra cerrada “por graves daños en su infraestructura”, dijo Rodríguez.

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello , instó a la gente a permanecer afuera, ya que las réplicas podrían dañar aún más las estructuras, y muchas personas se quedaron en las calles durante horas; otras pasaron la noche en autos estacionados, estaciones de metro y otros lugares públicos.

En Caracas se suspendieron los servicios de subte y de gas natural. Las clases también se cancelarán durante varios días.

El mandatario estadounidense, Donald Trump , en buenas relaciones con Venezuela desde que ordenó en enero capturar al presidente Nicolás Maduro, prometió ayudar a sus “nuevos y grandes amigos” .

Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

Rodríguez informó posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Rubio, “quien expresó su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles”.

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea , también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

Expertos de la ONU instaron a Caracas a “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de la región.

Fuente: La Nación