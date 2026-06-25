Terremotos en Venezuela: el canciller Quirno aseguró que el Gobierno está en contacto con Delcy Rodríguez para ayudar en la tragedia

El canciller Pablo Quirno afirmó esta mañana que están "en comunicación" con el gobierno venezolano para asistir a la población luego de que dos terremotos sacudieran al país sudamericano este miércoles por la tarde, y adelantó que por el momento no hay conocimiento de argentinos que hayan sido afectados por los sismos.

"No tenemos cifras de argentinos. Se han comunicado argentinos residentes en Venezuela que nos han llamado y que estaban bien, estamos tendiendo una red de consulares", indicó Quirno en diálogo con TN .

El canciller argentino calificó lo ocurrido como una "tragedia humanitaria, sin ideología" y aseguró que a pesar de las diferencias ideológicas con el gobierno de Venezuela "iniciamos conversaciones con la cancillería venezolana para evaluar conjuntamente qué se necesita y ponernos a disposición".

Fuente: Clarín