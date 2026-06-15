MARDEL, PINAMAR Y GESELL CON POCOS VISITANTES: Según CAME, fue el fin de semana largo con menor movimiento del año

ZONALES









La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el fin de semana largo por el feriado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes registró el menor movimiento turístico de 2026. La entidad señaló que la crisis económica continúa impactando sobre la actividad y que se consolidan tendencias como las escapadas breves, las decisiones de viaje de último momento y un consumo cada vez más moderado.





De acuerdo con el relevamiento, durante los tres días se movilizaron 993.683 turistas en todo el país, generando un impacto económico estimado en 216.649 millones de pesos. Aunque la cantidad de viajeros fue superior a la del mismo feriado de 2025, desde CAME aclararon que la comparación resulta engañosa debido a que el año pasado los feriados de junio estuvieron agrupados y permitieron una circulación turística mucho mayor.





El gasto promedio diario por turista alcanzó los 109.013 pesos, lo que representó una caída real del 3,5% respecto del año anterior. A su vez, la estadía promedio se redujo a dos días, frente a los 2,3 días registrados en 2025.





La entidad destacó que durante este feriado se repitió una conducta observada a lo largo de todo el año: reservas escasas, mayor protagonismo de las ventas de último momento y una fuerte presencia del turismo de cercanía. También señalaron que el inicio próximo de las vacaciones de invierno y el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026 influyeron en las decisiones de viaje de muchas familias.

En la provincia de Buenos Aires el movimiento fue moderado y estuvo sostenido principalmente por escapadas regionales, excursiones de un día y una amplia agenda de fiestas populares, eventos deportivos, culturales y gastronómicos.





Dentro de la Costa Atlántica, Mar del Plata volvió a concentrar gran parte de la actividad, aunque con niveles de ocupación muy inferiores a los habituales para esta época del año. La ciudad recibió principalmente visitantes de la región atraídos por sus paseos costeros, la oferta gastronómica, los espacios culturales y los tradicionales recorridos por la Rambla, el Puerto, Chapadmalal y Sierra de los Padres.





Villa Gesell también logró atraer visitantes con la realización de la Maratón Cross 7K, mientras que Monte Hermoso se destacó por el Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande.





Entre los destinos de naturaleza, Chascomús mantuvo movimiento gracias a excursionistas provenientes de centros urbanos cercanos. Allí la estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario rondó los 110.000 pesos por persona.





En el interior bonaerense hubo actividad impulsada por celebraciones y eventos locales. Se destacaron el aniversario de Lobos, la Maratón 6 Ciudades en Carhué, la Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Espartillar, el paseo gastronómico ÑAM en Coronel Suárez, la Fiesta del Pastelito en Brandsen y la Expo Miel Azul, entre otras propuestas.





También se desarrollaron festivales folklóricos, ferias de emprendedores, celebraciones patronales y actividades culturales en ciudades como San Antonio de Areco, Tres Arroyos, Lincoln, San Pedro y Puan.





En tanto, el conurbano bonaerense registró movimiento a partir de ferias y exposiciones, entre ellas la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, el Festival de Pastelitos Criollos en Malvinas Argentinas, la Feria Sabores del Mundo y el Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal en Berazategui.





El balance general de CAME muestra que el turismo continúa atravesando un escenario complejo. Si bien los destinos lograron sostener cierto nivel de actividad gracias a eventos y propuestas específicas, el comportamiento de los viajeros refleja cautela en el gasto y una marcada preferencia por viajes cortos y cercanos, convirtiendo a este feriado en el de menor movimiento turístico de todo el año.