Marcelo Benedetto se cruzó a Shakira y abandonó la transmisión en pleno vivo para pedirle una foto

Marcelo Benedetto protagonizó un momento “cholulo” que no tardó en ser viral con motivo de no ser la primera vez que el

En pleno programa de DSports durante el día anterior al inicio del Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica , Benedetto generó risas en sus compañeros al revelar su motivación inmediata. “ ¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira, la voy a buscar ”, expresó el reconocido

Luego de algunos segundos de caminata, se pudo observar que la cantante colombiana accedió inmediatamente a tomarse la fotografía con él. Luego de agradecerle por el momento, también se vio que el ex ESPN y FOX Sports le dijo unas palabras más , aunque no se pudo percibir qué fue lo que expresó.

Al conseguir su objetivo de tomarse una foto con Shakira, Marcelo Benedetto emprendió su regreso al móvil televisivo y vivió otro curioso momento. En este caso, como había otro periodista en pleno trabajo para su canal, esperó agachado a que su colega se fuera al corte para no pasar ni por delante ni por atrás de él en el plano del Azteca.

En 2018, Marcelo Benedetto le pidió una foto a Dua Lipa , con quien coincidió en la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool . Aquel día, ambos se encontraban en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania , porque ella fue la elegida para el show de apertura, mientras que él fue a cubrir el partido.

En esa ocasión, la imagen pasó a ser un meme en cuestión de horas y aún se mantiene como una de las fotos más usadas en redes sociales. De esta manera, es muy probable que la reciente publicación de la postal junto a Shakira siga el mismo camino .

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Fuente: La Nación