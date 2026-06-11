Trump canceló los ataques contra Irán y habló de un posible acuerdo tras contactos al más alto nivel

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves que canceló ataques y baombardeos previstos contra Irán para esta tarde , después de que, según afirmó, las negociaciones con Teherán fueron elevadas al máximo nivel del liderazgo iraní y aprobadas por todas las partes involucradas.

“Basado en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán fueron llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de Estados Unidos, cancelé los ataques y bombardeos programados contra Irán esta tarde”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

El anuncio marca un giro abrupto en una jornada de máxima tensión , horas después de que el jefe de las fuerzas armadas de Irán advirtiera que cualquier nuevo ataque norteamericano desencadenaría una respuesta “más dura” y sumiría a la región en una inestabilidad aún mayor.

“Si Estados Unidos vuelve a intentar llevar a cabo ataques contra el heroico Irán, recibirá una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de crear inseguridad en la región, se extenderán y se harán más profundas”, advirtió el general Ali Abdollahi en un comunicado difundido más temprano.

En su mensaje, Trump aseguró que las conversaciones y los “puntos finales” de un eventual acuerdo fueron aprobados “tanto en lo general como en los detalles” por todas las partes implicadas . Entre ellas mencionó a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto “y otros”.

El mandatario no ofreció detalles sobre el contenido del entendimiento ni precisó qué concesiones fueron aceptadas por Irán . Tampoco hubo confirmación inmediata de Teherán ni de los países mencionados por Trump.

“El bloqueo naval seguirá plenamente vigente hasta que esta transacción esté finalizada” , agregó el presidente norteamericano, que indicó que el lugar y la fecha de la firma serán anunciados “en breve”.

El mensaje dejó abiertas varias incógnitas. La principal es si Irán efectivamente aceptó los términos de un acuerdo regional o si Trump buscó presentar como un avance diplomático una desescalada todavía frágil. También resta saber qué alcance tendrá el bloqueo naval mencionado por el mandatario y bajo qué condiciones Washington estaría dispuesto a levantarlo.

Fuente: La Nación