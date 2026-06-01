MAR DEL PLATA: ¿Una rotonda o un campo?: dos caballos sueltos sorprendieron a los vecinos en un importante cruce de la ciudad

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Dos caballos sueltos sorprendieron durante la mañana de este lunes a vecinos y automovilistas en la zona de la rotonda de Avenida Colón y Avenida Champagnat, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de Mar del Plata.

Los animales aparecieron durante las primeras horas del día y recorrieron libremente el lugar, esquivando el intenso tránsito característico de ese horario. Luego se ubicaron en el sector de césped de la rotonda, donde permanecieron durante varios minutos.

La situación llamó la atención de quienes transitaban por la zona. Imágenes registradas por un vecino muestran a los equinos corriendo, trotando, saltando e incluso jugando entre ellos dentro de la rotonda, en medio de un escenario que generó preocupación por el riesgo que representaban para conductores y motociclistas.

Si bien no se reportaron accidentes, la presencia de animales de gran porte en una arteria tan transitada podría haber derivado en consecuencias graves tanto para los propios caballos como para quienes circulaban por el lugar.

Hasta el momento se desconoce de dónde provenían los animales y cómo llegaron hasta ese sector de la ciudad. Se recomendó a los conductores circular con precaución hasta que los equinos pudieran ser retirados y trasladados a un lugar seguro.