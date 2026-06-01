Villa Gesell mantiene la campaña de firmas para defender el régimen de Zona Fría

ZONALES





La Municipalidad de Villa Gesell continúa impulsando la recolección de firmas en defensa del régimen de Zona Fría, una iniciativa que busca rechazar el proyecto de ley que propone eliminar este beneficio para numerosos distritos del país, entre ellos la ciudad balnearia.





La propuesta ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y aguarda su tratamiento en el Senado. De aprobarse, miles de usuarios perderían los descuentos aplicados en las facturas de gas, lo que representaría un fuerte impacto en la economía de las familias.





Durante una nueva jornada de adhesiones realizada sobre la avenida 3, en el centro de la ciudad, el intendente Gustavo Barrera participó junto al concejal Martín Arguñarena e integrantes de la Multisectorial. Allí dialogaron con vecinos sobre la importancia de sostener este beneficio y continuar sumando apoyos para evitar su eliminación.





La campaña fue impulsada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y tuvo su primera jornada de recolección de firmas el pasado 25 de mayo durante la Fiesta Provincial La Criolla. Desde entonces, la iniciativa se viene desarrollando en distintos puntos de Villa Gesell con una importante participación de la comunidad.





Además, Barrera promovió la firma de un documento conjunto en la Quinta Sección Electoral junto a intendentes, legisladores y concejales de la región. A través de ese pronunciamiento solicitaron a los senadores nacionales que rechacen la eliminación del régimen de Zona Fría y eviten una medida que afectaría a miles de hogares.





Desde el municipio remarcaron que la continuidad de este beneficio resulta fundamental para aliviar el costo de un servicio esencial como el gas, especialmente en un contexto económico complejo y con la llegada de las bajas temperaturas.