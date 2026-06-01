Adiós casas y departamentos: la alternativa china de 40mts² que puede posarse en cualquier terreno

Aunque los departamentos y las casas tradicionales son las viviendas más elegidas para vivir en la actualidad, hay una nueva alternativa que poco a poco empieza a ser tendencia y promete reemplazarlas en un futuro no tan lejano . Se trata de las tiny houses modulares que se fabrican en China y que se pueden colocar en cualquier superficie sin necesidad de obras.

Estas construcciones de apenas 40m² fueron desarrolladas por la empresa Glamni , una de las marcas más importantes en el mundo de las viviendas compactas prefabricadas. Su tamaño y diseño permite instalarlas fácilmente en terrenos rurales y lotes vacíos .

Los modelos van desde los 15 hasta los 40 metros cuadrados y llegan listas para usar. Están construidos con estructuras metálicas , paneles aislantes y sistemas eléctricos integrados de fábrica.

Una de las grandes ventajas de estas casas prefabricadas es que no necesitan cimientos tradicionales , porque usan apoyos niveladores que permiten instalarlas sobre terrenos irregulares o superficies donde no se necesita una intervención permanente.

Además, las viviendas se transportan plegadas o en formato contenedor , lo que simplifica la logística y reduce considerablemente los tiempos de montaje.

El diseño interior apuesta por el aprovechamiento máximo del espacio. Dependiendo del modelo elegido, pueden incorporar:

Sin embargo, también hay modelos con versiones más grandes, algunas con capacidad para entre dos y cuatro personas o configuradas en dos pisos.

A pesar de la innovadora alternativa, lo cierto es que sus precios superan los US$35.000.

De todas maneras, ante el encarecimiento de las construcciones tradicionales, estas mini casas chinas aparecen como una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan una solución rápida, flexible y transportable para vivir o invertir.

Fuente: TN