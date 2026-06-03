Mapa de cortes por la marcha Ni Una Menos: qué calles estarán afectadas durante el 3J

A 11 años de la primera movilización, Ni Una Menos volverá a marchar hoy en distintas ciudades del país. Se pedirá justicia por Agostina Vega , Dulce María Beatriz Candia , y Noelia Carolina Romero , asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

Bajo la consigna “ Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos ”, organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos participarán de esta nueva jornada de protesta.

La concentración principal está prevista para las 17 frente al Congreso de la Nación , en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se realizará el acto central, que contará con la participación de referentes feministas, organizaciones sociales y distintos sectores que acompañan históricamente la movilización.

Además, se esperan actividades, intervenciones y marchas en plazas y centros urbanos de distintas provincias del país.

El punto central de la movilización será la Plaza del Congreso . Sin embargo, se espera que las primeras columnas comiencen a concentrarse desde temprano en distintos accesos al centro porteño. Los principales horarios de la jornada serán los siguientes:

A su vez, están previstos los cortes totales y desvíos entre las siguientes avenidas:

Además, vas a encontrar interrupciones temporales de tránsito en cruces clave antes de la marcha principal:

El movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 como una reacción colectiva frente a los femicidios y las múltiples formas de violencia ejercidas contra las mujeres.

La primera convocatoria tuvo una adhesión masiva en todo el país y se convirtió en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente argentina.

Desde entonces, cada 3 de junio se realizan movilizaciones para exigir justicia por las víctimas, reclamar medidas de prevención y visibilizar la problemática de la violencia de género.

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, un informe del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, elaborado en conjunto con la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), reveló que entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina . El relevamiento fue realizado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.

Del total de casos contabilizados, hubo 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio . El informe también advierte que durante este período se produjo un femicidio cada 31 horas , mientras que al menos 2.714 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes. Además, el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia machista dentro de los entornos más cercanos.

Fuente: TN