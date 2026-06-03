El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuáles son las ciudades más frías de la Argentina este miércoles 3 de junio. La Quiaca, en Jujuy, encabeza el ranking , con una temperatura de -2°C y una humedad del 93% .

El segundo lugar lo ocupa Malargüe, en Mendoza , donde se registraron 2,8°C , una sensación térmica de 1,4°C y una humedad del 97% . Completa el podio Perito Moreno, en Santa Cruz , con 3,8°C y una humedad del 99% .

Por la mañana, habrá neblina y una temperatura de 13°C , con vientos del noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado , con una máxima de 18°C y vientos del noreste de hasta 12 km/h.

Para la noche, la temperatura será de 15°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado . Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN