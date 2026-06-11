Manuel Adorni presentó su declaración jurada: dijo que tenía medio millón de dólares en negro

Treinta cinco días después de que el presidente Javier Milei anunciara que Manuel Adorni ya tenía “lista para presentar” su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete finalmente cargó este miércoles por la noche en el portal de ARCA y también ante la Oficina Anticorrupción el detalle de sus ingresos y su patrimonio . El dato más llamativo es que el funcionario aseguró en esa presentación que antes de ingresar a la función pública tenía ahorros “en negro” no declarados ante las autoridades impositivas por 506.000 dólares .

En rigor, los datos fueron ingresados por un equipo de abogados y contadores que tuvieron que cargar durante varias horas en el sitio de la Agencia de Recaudación la rectificación de las Declaraciones Juradas presentadas ante ese organismo y la Oficina Anticorrupción en 2023 y 2024, más la del período 2025 , que vence el 31 de julio. Esas presentaciones también incluyen las rectificaciones de las declaraciones juradas de Bettina Angeletti . En total, si se cuentan las presentaciones de IVA, Ganancias y Bienes Personales, se presentaron desde la tarde hasta la noche de este miércoles 22 declaraciones juradas y rectificaciones , según aseguraron a Clarín fuentes que conocen cómo se hizo la operatoria.

Adorni se encuentra envuelto en una crisis política que comenzó el 8 de marzo, cuando Clarín reveló que Angeletti, que no ocupa ningún cargo público, había viajado a Estados Unidos con su marido en la delegación oficial que encabezó Milei para presentar la Argentina Week.

Desde ese día, se publicó que la pareja había hecho con sus hijos un viaje en un vuelo privado a Punta del Este que fue pagado por un productor publicitario que tiene contratos con la TV Pública .

También se reveló que, luego de que Adorni asumiera como vocero de Milei, se había comprado un departamento en Caballito -sin vender el que ocupada con su familia en Parque Chacabuco- y también una casa de fin de semana en el barrio privado Indio Cua , en Exaltación de la Cruz.

En esa última casa, a su vez, los Adorni emprendieron reformas que, según dijo el contratista de las obras, por un valor que duplicó el costo de lo que se pagó por esa propiedad . La casa fue comprada por US$ 120.000 -según dijo el vendedor- y en las obras Adorni gastó US$ 245.000 en efectivo . Todas esas revelaciones surgen de las investigaciones judiciales que comenzaron a acumularse cuando estalló el escándalo original.

Con el dinero que Adorni había declarado hasta este miércoles, esos gastos y esa acumulación patrimonial no se puede justificar . Por eso mismo es que el jefe de Gabinete corrigió las Declaraciones que había presentado .

El cambio clave figura en la rectificación de la declaración jurada que presentó Adorni al comienzo de su gestión pública como vocero presidencial en diciembre de 2023. El ahora ministro coordinador se demoró en presentarla ante la Oficina Anticorrupción hasta el 29 de enero de 2024.

En ese documento original - la primera declaración jurada como funcionario de su vida -, Adorni dijo que tenía dinero en depósitos en la Argentina y en el exterior, en pesos y en dólares, y también inversiones bursátiles, por un total de $ 20.609.461,85. A la cotización de ese momento en el Banco Nación, se trata de unos 24.000 dólares .

En la rectificación que presenta ahora de ese documento original, Adorni dice que en realidad tenía además ahorros en negro, que nunca había declarado, por 506.000 dólares . El total, si se suma lo declarado en aquel momento y lo de ahora, da un total aproximado, según dijo una fuente del Gobierno a Clarín , de 530.000 dólares.

Lo que está haciendo Adorni en ese caso, al admitir que tenía más de medio millón de dólares en negro, es tratar de cambiar la acusación judicial , y también su situación política. El jefe de Gabinete prefiere que lo acusen de evadir impuestos antes de que lo señalen por enriquecimiento ilícito y por corrupción.

En el Gobierno le adelantaron a Clarín que, una vez que presente sus nuevas declaraciones juradas, Adorni depositará en ARCA los impuestos que adeudan él y su mujer por las omisiones que cometió desde 2023 en adelante. Su plan, en las entrevistas que brinde a partir de ahora, es decir que tenía dólares en negro tal como ocurre con muchos otros argentinos .

Ante ARCA, Adorni puede conseguir regularizar su situación, porque el monto de 506.000 dólares que declarará no implica montos de evasión punibles por la ley Penal Tributaria . En diciembre pasado, cuando se votó la ley de Inocencia fiscal , el proyecto elevó los montos que un contribuyente puede evadir sin enfrentar responsabilidad penal. Con esa modificación se pueden evadir hasta 100 millones de pesos por año por cada tributo . Por debajo de esos límites, el contribuyente paga la deuda y las multas y esquiva la acción penal.

¿ Cómo consiguió Adorni ahorrar más de medio millón de dólares antes de ser funcionario? Si la Justicia se lo pregunta, el jefe de Gabinete dirá que fueron el producto de “25 años de trabajo” y también argumentará que casi 300.000 dólares fueron ganancias que obtuvo con inversiones en Bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018 .

No se conocen detalles hasta ahora sobre esas inversiones, y tampoco se saben los nombres de las billeteras de criptomonedas con las que operó Adorni. Además de las criptomonedas, Adorni argumentará que tenía ahorros por unos 200 mil dólares , provenientes, entre otros orígenes, de la venta de un departamento en La Plata que recibió como herencia de su padre y que le dejó -luego de su venta- poco más de 60.000 dólares .

Luego de esa rectificación de su primera declaración jurada como funcionario, Adorni encadenó modificaciones en todas las presentaciones que hizo a partir de ese momento ante ARCA y la Oficina Anticorrupción, a su nombre y el de su esposa. Esos otros documentos corresponden a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025 .

Según fuentes que conocen los detalles de la presentación, en la declaración de 2025 Adorni dijo que tiene 190.000 dólares como ahorro . Con esa cifra, el jefe de Gabinete pretende justificar todos los gastos que hizo para remodelar la casa -con la famosa pileta con cascada incluida- y también los pagos que hizo para cancelar parte de las dos hipotecas que tiene, además de los adelantos que pagó para comprar tanto la propiedad en Exaltación de la Cruz como su departamento en la calle Miró, en Caballito, donde vive con su familia.

Esta última declaración referida al ejercicio 2025 tendrá un detalle adiciona l, porque tanto Adorni como su esposa adhirieron esta semana al régimen de simplificación de la declaración del Impuesto a las Ganancias que prevé la ley de Inocencia Fiscal. Así, quedan exentos de justificaciones sobre el patrimonio en ese período.

Las presentaciones del matrimonio Adorni llegarán en pocos días al despacho del fiscal Gerardo Pollicita , que lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito .

Allí, por caso, no figurarán los detalles sobre cómo consiguieron los Adorni reunir poco más de medio millón de dólares en ahorros antes de 2023. Es imposible saber hoy si el fiscal, y eventualmente el juez federal Ariel Lijo, a cargo de ese expediente, buscarán indagar más sobre esa historia.

Secretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín