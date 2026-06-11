Manuel Adorni, tras presentar su declaración jurada: “Toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”

Manuel Adorni habló este miércoles por la noche tras conocerse que presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada 2025 y rectificó las de 2024 y 2023 y en medio de la investigación judicial en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete habló por primera vez de sus gastos y justificó su dinero al afirmar que "toda la vida" ahorró "en negro como la ha hecho la mayoría de los argentinos", pero que cometió el "error" de no incorporar las sumas a la documentación.

" Lo cierto es que toda la vida ahorramos (con su esposa) y lo hicimos en negro como lo ha hecho la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", argumentó Adorni y justificó la omisión de la inclusión de ese dinero en sus declaraciones a un "error" arrastrado. Además, prometió que pagará las multas y sanciones que le correspondan por evadir impuestos.

El jefe de Gabinete dijo que al iniciar su función pública como vocero presentó su declaración jurada, copiada de las anteriores. "Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año ", planteó.

Contó que cuando lo denuncian por enriquecimiento ilícito su abogado le dijo que lo estaban "acusando de chorro" y le propuso "reconstruir" su patrimonio. "Me pongo a rearmar la historia con él. Yo empecé a trabajar a los 18 años, mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, dinero que nos encontramos en el departamento ", sostuvo sobre sus inicios.

"Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error ", prometió el jefe de Gabinete y dijo que no es "un chorro" porque "todo lo hice en la actividad privada, jamás en l vida tuve un cargo público, ni mujer ni yo".

Adorni reveló que luego de 2013 comenzó a "incursionar en el Bitcoin". "Después en el 2014 yo empiezo a invertir fuerte en el Bitcoin, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento", añadió.

"Entre 2014 y 2018 efectivamente - continuó su relato sobre sus inversiones en criptomonedas - ganó o ganamos bastante dinero con esta inversión. Ahí, más o menos reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos 200 mil dólares y ganamos aproximadamente unos 300 mil dólares ".

"No los declaramos porque la forma de escaparte de la vieja política antes era ahorrando en negro, esto lo sabe el 99% de los argentinos. No se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos en aquellos años", reconoció al volver a hablar de sus sumas no bancarizadas.

El jefe de Gabinete dijo que cerca de 2015 se volvió "un poco más conservador" en materia de inversor porque fue padre de su primer hijo. "Habíamos llegado a un umbral de ahorro que era medio como un seguro de vida que teníamos para la educación de nuestros futuros hijos o de nuestro futuro hijo y ahí nos retiramos de esa inversión. Después la vida siguió, seguimos trabajando, parte del dinero lo gastamos, después la vida continuó", explicó.

Dijo que al rearmar su patrimonio junto con su abogado le comentó que tenía estas inversiones en criptomonedas. "Le cuento que tenía unas billeteras y tenía unas claves y que era documentación que podía ser respaldatoria de que la existencia del dinero era previa a la función pública", añadió.

Y continuó con su relato en línea temporal: "Ahí lo que me pasa es que, es de público conocimiento, pero ya había comprado la casa de Indio Cua, me había mudado a Caballito, no iba a entrar en el detalle, pero sí no tenía la documentación a mano, me llevó un tiempo encontrar la documentación. Yo sabía que la tenía. Yo hice un millón de operaciones con criptomonedas".

Cuando el periodista José Del Río le preguntó por qué no reveló esta información antes , Adorni ensayó una respuesta con crítica a la prensa. "Soy el jefe de Gabinete de la Nación, yo me tengo que atener indefectiblemente a los pasos judiciales, a los tribunales de Justicia. Yo no puedo responder al tribunal mediático, tribunal mediático que además desde el primer día me juzgó y me condenó y me trató durante 3 meses como chorro ", respondió.

A Adorni también le consultaron por las hipotecas privadas que obtuvo para comprar tanto el departamento de la calle Miró, en Caballito, y la casa en el country Indio Cua que refaccionó. "Quienes me prestan el dinero para la adquisición de Indio Cua no querían hipotecar una propiedad que estuviese en provincia, por eso termino hipotecando el departamento que está en Asamblea ", explicó. El departamento al que refiere el jefe de Gabinete es la vivienda donde habitaba en Parque Chacabuco cuando llegó al a función pública. Dijo que se tuvo que mudar de allí porque recibió "hostilidad" de parte de sus vecinos.

Sobre los costos de los arreglos de la casa de fin de semana, que según fuentes judiciales el contratista Matías Tabar declaró en calidad de testigo que se gastaron u$s 250.000, negó la cifra: "El número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la Justicia".

Sobre el contratista, que habría recibido llamados de Adorni previo a su declaración para brindarle colaboración de parte de su equipo, afirmó: "Yo tenía una muy buena relación con él, primero porque siempre le quise pedir disculpas. Pedirle disculpas por el lío en el que estaba envuelto , ir a declarar no es para cualquiera, la verdad que me parecía bien pedirle disculpas".

En tanto, sobre el departamento de la calle Miró que adquirió con una hipoteca privada gracias al aporte de dos jubiladas, explicó: "Las rotularon como jubiladas... una es la mamá de un amigo. Y en el departamento de Asamblea tenía situaciones de mucha hostilidad, me tiraban cosas, me agredían por los pasillos..."

"Mi amigo Pablo - continuó con su justificación- sabía que yo me tenía que mudar, que tenía una urgencia, él tenía un departamento disponible. Mi amigo me dice 'sí, mudate, cuando vendés Asamblea me pagás' , la verdad que quisimos formalizarlo todo a través de un instrumento que es la escritura con hipoteca". "Era una operación entre amigos, lícita, y absolutamente normal y habitual", añadió.

Adorni también sugirió que el matrimonio había tenido buenos ingresos en el pasado gracias a la profesión de su esposa, Bettina Angeletti, pero que los medios no tuvieron en cuenta su éxito profesional. “Siempre contrastaron los gastos con mi ingreso, con mi sueldo de funcionario público . Mi mujer hace 15 años que tiene cargos gerenciales, mi mujer hace 25 años o 23 años que genera ingresos, nunca se preocuparon de explicar que mi ingreso disponible es mi ingreso familiar ", indicó y desmintió que la coach ontológica haya sido sólo una monotributista de la categoría más baja.

Por otra parte, subrayó que tuvo "desde un primer momento un apoyo incondicional del Presidente de la Nación" , así como de Karina Milei y "de todo el Gabinete". Además, negó estar peleado con Patricia Bullrich.

Sobre la adhesión al régimen simplificado de ganancias , indicó: "Ni mi mujer ni yo vamos a blanquear un sólo dólar, no vamos a evitar pagar un sólo dólar, de hecho todas mis declaraciones juradas rectificativas las estoy haciendo por el régimen general, voy a pagar todos los impuestos y lo que tenga que pagar" y prometió que no utilizará "ninguna otra herramienta de la Ley de Inocencia Fiscal".

El jefe de Gabinete admitió que pensó renunciar, pero también dijo que "las renuncias de los funcionarios que estamos desde el principio están a disposición del Presidente, el Presidente lo único que tiene que hacer es aceptarla".

"A mi me dolió un montón que me traten de chorro. Sabés lo que es que te traten de chorro después de venir 25 años laburando un montón y ahorrando y esforzándote en el sector privado , que das un paso para cambiar la Argentina y que te traten de chorro. Es terrible. Y entendí que no me podía ir", planteó.

También consideró que el objetivo de las críticas era "pegarle al Presidente y a Karina Milei y voltear el Gobierno". "El objetivo no soy yo - continuó- el objetivo es el Gobierno, el objetivo es el presidente Milei".

Por último, se refirió al viaje a Punta del Este pagado por el periodista Marcelo Grandio, quien era proveedor de la Televisión Pública. "Ese viaje lo paga Marcelo Grandio a la compañía y yo le pago mi parte proporcional", argumentó.

Adorni habló en contadas ocasiones desde lo que se convirtió en la punta del iceberg de una seguidilla de dolores de cabeza y causas judiciales: l a aparición de su esposa en la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a Nueva York en marzo pasado. Una foto donde se la vio a Bettina Angeletti puso el foco en el matrimonio Adorni, la irregularidad de incluir a la mujer de un funcionario en un viaje oficial y la inconsistencia entre los ingresos declarados del matrimonio y su estilo de vida.

Desde entonces el jefe de Gabinete intentó dar explicaciones. Primero durante una entrevista que le otorgó a Luis Majul en LN+ , donde inmortalizó la frase “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”; luego en una conferencia de prensa donde discutió con periodistas y también dejó un comentario que trascendió, - “Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente” - y por último una extensa charla con Alejandro Fantino donde el conductor evitó llevarlo a los temas que ya se habían convertido en incómodos para el jefe de Gabinete.

En las pocas veces que habló Adorni dijo que no brindaría detalles sobre la investigación porque, sostenía, podría obstruir el trabajo de la Justicia.

Con el correr de los meses salieron a la luz los gastos del matrimonio desde que Adorni asumió como vocero en diciembre de 2023 y las inconsistencias con los ingresos de ambos . La causa que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzó rápido y reveló la existencia de viajes y pagos en efectivo en cortos períodos de tiempo, la compra de una casa en el country Indio Cua renovada a nuevo , la adquisición un departamento sin vender la vivienda donde habitaba el matrimonio, entre otros.

Pero también se abrieron otras causas. Tras conocerse el viaje de Angeletti en el avión presidencial a Nueva York trascendió un video donde se ve a la familia Adorni completa subir a un avión privado en el aeropuerto de San Fernando con destino Punta del Este durante el feriado de Carnaval. La Justicia investiga si detrás del pago de ese costoso traslado estaría Marcelo Grandio , un

También está bajo la lupa judicial su esposa, una coach ontológica que brinda sus servicios a empresas para mejorar el clima laboral de éstas, así como de búsquedas de personal. Los investigadores encontraron que muchos de los clientes de Angeletti sumó desde que Adorni es funcionario son proveedores de empresas públicas.

La situación judicial del contador devenido periodista y luego funcionario puso incómodos a algunos funcionarios y dirigentes de LLA. Sin embargo, Milei defendió a A dorni y ratificó su continuidad como jefe de ministros.

Hace más de un mes Patricia Bullrich instó al jefe de Gabinete a que presente cuanto antes su declaración jurada , un gesto que necesitó de Javier Milei para bajarle el tono. La senadora habló en A24 y apenas una hora más tarde el Presidente, de viaje en Estados Unidos, brindó una entrevista a LN+ donde aseguró que Adorni tenía todo listo y en breve la presentaría. Pasaron 35 días hasta que finalmente lo hizo.

Fuente: Clarín