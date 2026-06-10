Manuel Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y sostuvo: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó esta noche en diálogo con LN+ que presentó las declaraciones juradas. En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque antes, la forma de escapar de la vieja política era ahorrar en negro", sostuvo.

Fuente: La Nación