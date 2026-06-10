Abusos en Independiente: Cohen Arazi acordó 10 años de pena, pero podrá salir de su casa para trabajar en un maxikiosco

Un chico de 14 años que vivía en la pensión de Independiente mostró las primeras señales. Problemas en la escuela, en los entrenamientos y una angustia latente. Fue el 12 de marzo de 2018 que pidió hablar con los psicólogos del club y destapó una práctica que -se supo- llevaba años.

Adultos que abusaban o facilitaban abusos de niños y adolescentes con el sueño de una carrera en el mundo del fútbol, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, a cambio de botines, plata para la SUBE, ropa o salidas a bailar.

Ocho años llevó la investigación para probar que al menos siete víctimas habían sido abusadas por seis adultos que los llamaban, los contactaban y los llevaban a departamentos en los que les daban entre 700 y 1.500 pesos para abusar sexualmente de ellos.

Leonardo Cohen Arazi (50) era reconocido en la farándula porteña. Fue jefe de prensa de Ricardo Fort, RRPP de boliches y hasta tuvo un local gastronómico en Palermo. Solía presentarse como productor, agente de prensa y mánager.

Y fue el último de los seis condenados a penas de entre 10 y 12 años por prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años en concurso real entre sí.

A pesar de los dramáticos relatos de los adolescentes y de las pericias que determinaron no solo la veracidad de sus dichos, sino también las consecuencias en su desarrollo, sus abusadores fueron condenados pero con beneficios.

Cohen Arazi fue el último. En marzo fue condenado a 10 años de pena, pero esperará en su casa y con tobillera que la condena quede firme.

El Tribunal N° 3 de Lomas de Zamora fue quien lo sentenció en un juicio abreviado que salió a la luz esta semana. La decisión se tomó en conjunto con la fiscal Viviana Giorgi y el defensor oficial de Cohen Arazi.

Además, le autorizaron salidas a trabajar en un maxikiosco en Escalada y Génova, en Sarandí, Avellaneda, seis días por semana con un franco rotativo, turnos entre las 17 y las 4 de la mañana.

La fiscal María Garibaldi , que ahora es jueza pero que para 2018 había llevado adelante la instrucción de la causa, había solicitado la detención de Arazi. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Casación le permitió salir en libertad.

Tras su breve paso por la Unidad N° 40 de Lomas de Zamora, el RRPP estuvo con prisión domiciliaria. Lo cierto es que, hasta que la sentencia tenga doble conforme, sostendrá ese beneficio que cuenta para el cómputo de pena.

Al estar esa sentencia nuevamente apelada, tendrá que esperar a que Casación defina su situación para confirmar la pena, algo que podría llevar años. Cerca de que se cumplan 10 años de su detención, no sería llamativo que -al menos por esta causa- no vuelva a pisar un penal.

La decisión fue considerada "indignante" por fuentes vinculadas al caso.

Desde el Tribunal aseguraron que el acuerdo fue propuesto por la fiscalía y aprobado por el TOC 3.

"En el único juicio oral que hubo (el de Bustos), las víctimas no quisieron presentarse a declarar. No querían saber nada del juicio, ni del resultado", señalaron.

Por ese motivo, en los siguientes procesos la "fiscalía encontró con el mismo problema, con lo cual el resultado podría haber sido la impunidad", argumentaron. Es por eso que, de acuerdo a esa situación, "la Fiscalía optó por pactar juicios abreviados en los que todos los imputados (en la primera instancia) resultaron condenados".

Alberto Amadeo Ponte (68) , conocido como como "Tito Rey de Reyes", era representante de jugadores de fútbol y fue condenado a 10 años de cárcel por tres hechos de promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años.

También goza del beneficio de la prisión domiciliaria en San Antonio de Areco, donde tiene permiso para salir a trabajar a una forrajería .

Martín Bustos , por su parte, fue condenado a por el mismo delito, en dos hechos denunciados, y por sustracción y destrucción de un documento confiado a su custodia en su carácter de funcionario público en dos oportunidades. Ya tenía una condena por grooming y era árbitro de fútbol. También tiene el beneficio de la prisión domiciliaria en Trenque Lauquen.

Alejandro Carlos Dal Cin (64) también fue condenado a 12 años de cárcel por siete hechos. Era organizador de torneos y administrador de consorcios.

Juan Manuel Díaz Vallone (42) era representante de futbolistas en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y recibió la pena de 10 años por los mismos delitos.

A Silvio Ernesto Fleytas (32) , un empleado de comercio acusado de reclutar y abusar de los chicos, le dieron 10 años de prisión y la cumple en su casa de Lomas de Zamora.

En la investigación declararon 189 personas denunciando abusos. La mitad reconoció haber recibió alguna propuesta de sexo por dinero.

La causa incluyó 15 víctimas, entre las que se hospedaban en la pensión de Independiente y en las de otros clubes de Buenos Aires, que sufrieron 42 hechos de abusos en total.

"Cuando los imputados empezaron a quedar libres, los chicos comenzaron a recibir otra vez solicitudes de amistad y mensajes en sus redes sociales. Me lo vinieron a contar. Automáticamente llevamos todas las pruebas a la fiscalía. Pasó en tres o cuatro oportunidades. Siguen sueltos y se inventan perfiles de Instagram y Facebook", revelaba Fernando Langenauer, licenciado en Educación y director de la pensión del "Rojo" en una nota a Clarín.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín