MADARIAGA: Última semana para adherirse al Programa MuniDescuentos

MADARIAGA





El municipio relanzará el Programa Muni Descuentos para que los empleados municipales, activos y jubilados, puedan acceder a los beneficios en los comercios participantes.





En esta ocasión se busca la adhesión de nuevos rubros como panaderías, carnicerías, almacenes, pinturerías, locales de indumentaria, gastronómicos o cualquier otro rubro.





De esta manera, el comerciante que ofrezca el descuento tendrá un flujo mayor de ventas ya que el programa alcanza a más de 1100 vecinos entre empleados y jubilados.





Los interesados en formar parte de la propuesta o en recibir más información sobre la modalidad del Programa deberán comunicarse por mensaje de WhatsApp al 2267 519828.





Es importante tener en cuenta que está será la última semana para adherirse.