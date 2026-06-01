MADARIAGA: Última semana para adherirse al Programa MuniDescuentos

El municipio relanzará el Programa Muni Descuentos para que los empleados municipales, activos y jubilados, puedan acceder a los beneficios en los comercios participantes.
En esta ocasión se busca la adhesión de nuevos rubros como panaderías, carnicerías, almacenes, pinturerías, locales de indumentaria, gastronómicos o cualquier otro rubro.
De esta manera, el comerciante que ofrezca el descuento tendrá un flujo mayor de ventas ya que el programa alcanza a más de 1100 vecinos entre empleados y jubilados.
Los interesados en formar parte de la propuesta o en recibir más información sobre la modalidad del Programa deberán comunicarse por mensaje de WhatsApp al 2267 519828.
Es importante tener en cuenta que está será la última semana para adherirse.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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