MAR DEL PLATA: Montenegro salió al cruce por el dato de personas en situación de calle "Lo único que hay son delincuentes"

ZONALES

El senador provincial e intendente en uso de licencia de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, volvió a generar polémica al referirse al crecimiento de personas en situación de calle en Mar del Plata, luego de conocerse los resultados de un relevamiento que registró más de 430 personas viviendo a la intemperie en distintos puntos de la ciudad.

El dato surge de un censo realizado de cara al invierno y refleja un incremento cercano al 30% respecto del año pasado. La información fue difundida por integrantes de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, que advirtieron sobre el agravamiento de la problemática social.

A través de sus redes sociales, Montenegro cuestionó la interpretación de las cifras y sostuvo que la prioridad debe estar puesta en quienes cumplen con sus obligaciones y contribuyen con sus impuestos.





En ese marco, rechazó que la situación sea analizada únicamente desde una perspectiva vinculada a la pobreza, las bajas temperaturas o los consumos problemáticos. Según expresó, detrás de muchos de los casos existen personas con antecedentes penales que generan preocupación entre vecinos y comerciantes.

El dirigente también reiteró una postura que ya había manifestado en otras oportunidades, al señalar que parte de las personas que viven en la calle llegan desde otros municipios, especialmente del Conurbano bonaerense.

Finalmente, insistió en que quienes necesiten asistencia deben concurrir a los paradores habilitados por el Estado y reafirmó su decisión de mantener una política de control y orden en el espacio público.

Las declaraciones se conocieron en medio del debate sobre la asistencia a las personas en situación de calle y el incremento de la demanda social en la ciudad, a pocos días del inicio de la temporada invernal.