MADARIAGA: Perdió la llave de su departamento y horas después descubrió que alguien entró y se llevó un celular y alimentos

MADARIAGA





Un vecino denunció haber sido víctima del hurto de pertenencias en un departamento que alquila en la intersección de calles 39 y 2, luego de regresar de su jornada laboral y encontrar indicios de que alguien había ingresado al inmueble.





De acuerdo con la denuncia, el damnificado salió de su domicilio alrededor de las 9 de la mañana para dirigirse a su trabajo en una barbería situada. Al regresar, cerca de las 15 horas, observó huellas de zapatillas en el interior de la propiedad y advirtió que una de las puertas se encontraba cerrada, pero sin llave, cuando habitualmente permanecía cerrada con llave.





Al revisar la vivienda constató el faltante de un teléfono celular Motorola, de color plateado y con funda acolchada del mismo color, además de dos latas de atún y un paquete de milanesas de pollo que se encontraban dentro de la heladera.





Luego de descubrir el hecho, la víctima tomó la decisión de cambiar la cerradura.



