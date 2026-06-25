Una madre y su hija construyeron su casa con 8.000 botellas que iban a la basura: cuánto tardaron

Lo que para muchos era simplemente basura abandonada terminó convertido en una vivienda única: Edna Dantas y su hija Maria Gabrielly Dantas recolectaron 8.000 botellas de vidrio y las usaron como material principal para construir una casa de siete habitaciones en la Isla de Itamaracá, estado de Pernambuco, Brasil .

La obra, bautizada como Casa de Sal , comenzó el 1 de mayo de 2020 , en plena pandemia. La idea surgió al ver la acumulación de residuos en las playas tras las temporadas turísticas y buscar una alternativa para reutilizar esos materiales.

Durante el primer año y medio, madre e hija levantaron la estructura principal y vivieron en un cuarto de 20 metros cuadrados que funcionó como taller y refugio mientras avanzaban con la construcción. Aunque la base se completó rápido, el proyecto total, incluyendo equipamiento con palets, tejas ecológicas hechas con tubos de pasta de dientes y la consolidación de las siete habitaciones, llevó cerca de cinco años, con el apoyo de la comunidad local.

El disparador fue la gran cantidad de botellas descartadas en el entorno. En vez de verlas como residuos, Edna y Maria Gabrielly decidieron convertirlas en el eje de su vivienda. Durante dos años, recolectaron y prepararon manualmente miles de envases de vidrio, que luego integraron a la estructura de la casa.

La apuesta por el reciclaje no se limitó al vidrio: también incorporaron madera recuperada y muebles reutilizados, reforzando el objetivo de reducir el desperdicio y dar una segunda vida a los materiales.

Uno de los aspectos más llamativos de la Casa de Sal es la forma en que el vidrio interactúa con la luz natural. Las botellas, colocadas de manera vertical en los muros, permiten el paso de reflejos y generan un efecto visual muy diferente al de una pared convencional.

Para levantar las paredes, Edna y Maria Gabrielly desarrollaron una técnica artesanal innovadora: en vez de apilar las botellas horizontalmente, eligieron la posición vertical y alternaron el sentido de los envases una hilera apoyada sobre la base y la siguiente boca abajo. Así lograron compensar las diferencias de tamaño y mantener los muros nivelados.

El tejido de vidrio se sostiene sobre un esqueleto de madera reutilizada que absorbe el peso del techo, evitando la presión directa sobre el cristal. Las hileras se fijan con una mezcla de cemento y arena, y los tabiques internos hechos con palets de madera reciclada aportan la rigidez necesaria para resistir los vientos marinos de la isla.

Fuente: TN