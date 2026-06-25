Quién es la nueva mujer detenida por el crimen de Agostina Vega: los descuidos que la delataron

Estuvo en la casa del horror el día y la hora en que los investigadores creen que asesinaron a Agostina Vega . Prestó declaración en dos ocasiones y se contradijo. Este jueves, el fiscal Raúl Garzón ordenó su detención y se convirtió en la cuarta detenida de la causa por el crimen de la adolescente de 14 años. Se trata de Marianela Soledad Palmero (30) , pareja de Claudio Barrelier (33) y madre de su hija, quien reconoció ante el fiscal que estuvo presente la noche del crimen.

"Hubo incongruencias en las declaraciones de Marianela. Por eso, solicitamos su detención", explicó a Clarín Fernanda Alaniz, la abogada de Gabriel Vega, el papá de Agostina. Para la fiscalía, el círculo íntimo de Barrelier habría montado una red de contención y encubrimiento tras el crimen.

Una fuente cercana a la investigación explicó a este medio que Soledad Palmero incurrió en graves contradicciones . Según consta en la causa, Ludmila -una de las inquilinas de Barrelier que vivía en la habitación del primer piso- declaró que escuchó gritos aquel sábado 23 de mayo por la noche. Y que Palmero le contó que "ella también había escuchado los gritos , que le escribió a Barrelier y que él le dijo que borre los mensajes". Días después , la mujer cambió el teléfono.

La mujer de 30 años no solo omitió información, sino que también modificó sus declaraciones. En un primer momento, Palmero dijo que "Barrelier jugó solo esa noche (sábado 23 de mayo) a la play y que salió 20 minutos" tras pedirle $ 3.000. Después, que jugó con la hija de ambos de 11 años, quién quedó a cargo de su abuela.

"El viernes hicimos varias presentaciones y manifestamos la incongruencia de las declaraciones de Palmero . Además, ofrecimos testigos que terminaron por confirmar distintas cosas para pedir su detención", agregó Alaniz. A su vez, la abogada del papá de Agostina aclaró que todavía faltan algunas pericias a fin de confirmar y descartar algunas cuestiones.

La detención de Palmero tuvo lugar tras conocerse los resultados de los peritajes acústicos en la casa de Juan Del Campillo 878, en barrio Cofico, de Córdoba Capital. Los investigadores confirmaron que la pareja de Barrelier tendría que haber escuchado lo que sucedía en el cuarto de adelante, donde el hombre de 33 años habría abusado, asesinado y descuartizado a Agostina Vega.

En su última imagen con vida, la adolescente ingresa por el portón blanco y oxidado de la casa en Del Campillo 878 junto a Barrelier. Después, no se supo más nada de ella. Durante una semana, su familia la buscó con desesperación. El sábado 30 encontraron su cuerpo desmembrado en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, en otro sector de la capital cordobesa.

Incluso, la casa del horror no es de Barrelier, sino de Palmero. Allí vivían en total seis personas: él, su mujer, la hija de ambos de 11 años, Osvaldo Fassetta (47) , y el matrimonio amigo del principal acusado, Ludmila y Matías. Hoy, la casa está con custodia policial.

“Gabriel Vega está más tranquilo con esta detención. Son días muy sensibles porque ella está por cumplir 15 años ”, cerró la letrada.

Al igual que Soledad Andreani (43) -la dueña del auto en el que se cree trasladaron los restos de la víctima- y Fassetta, Palmero está imputada por encubrimiento agravado . Mientras que Barrelier por homicidio triplemente agravado de Agostina.

Según el testimonio de algunos vecinos, la actual pareja de Barrelier se dedicaba a vender comidas caseras . Sin embargo, una testigo clave de la investigación declaró que "Marianela Palmero es conocida como 'la Gringa Ludmila'". La describió como “la acompañante de Soledad (Andreani)” y dijo que se encargaba de “servir los vinos y limpiar las mesas” en Wachitas Bar.

De acuerdo al mismo testimonio, en ese local había consumo de drogas y se explotaba sexualmente a menores . También señaló a Andreani y sostuvo que Palmero se encargaba de limpiar los baños y otros ambientes.

Otra fuente de la investigación indicó que se encontraron rastros de sangre en el lavamanos del baño de la vivienda de Del Campillo 878. Sin embargo, cuando allanaron la vivienda, el baño estaba impecable. Se cree que es porque Palmero ayudó a Barrelier a limpiar y borrar cualquier rastro que pudiera incriminarlo.

Esa hipótesis cobra fuerza porque el resto de la casa tenía un estado de abandono y suciedad generalizado. Las imágenes son tétricas. Los investigadores creen que Barrelier llevó a cabo el asesinato en la habitación de Fassetta y el baño. El cuarto es chico y está todo amontonado. Tiene una moto, un mueble con herramientas y una cama de una plaza con un acolchado gris y otro blanco.

El mismo desorden se mantiene en la cocina y en el comedor. La pared tiene varios platos colgados, dando un aspecto antiguo y la heladera tiene varias estampitas de santos. Además, hay una palangana verde en plena cocina porque el techo tiene una pérdida. La casa tiene varios ambientes, como un laberinto, pero no son tan espaciosos.

Según la investigación, Barrelier le habría mandado un mensaje a Fassetta el sábado 23 a la noche que decía: “no vengas que tengo algo". Fassetta declaró que regresó a la casa el domingo 24 y que lo único que le llamó la atención fue que habían colocado un acolchado blanco donde dormía, cuando él usaba unos grises, y que estaba todo "muy limpio".

Incluso, en la pared que está al lado de la cama hay una inscripción que dice: "Mar te amo, sos mi vida" . Una dedicatoria de Barrelier a su pareja, Marianela. Ese dormitorio está al lado del portón de entrada y del baño, pero separado de las demás habitaciones.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín