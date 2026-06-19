Madariaga deberá pagar 56 millones de pesos por una zanja en la que cayó una fumigadora durante la pandemia

MADARIAGA





La Municipalidad de General Madariaga fue condenada a pagar más de 56,6 millones de pesos a un productor rural que sufrió daños materiales cuando la fumigadora que conducía cayó en una zanja excavada por el propio municipio durante las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.





La resolución quedó firme luego de que la Justicia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores aprobara la liquidación final del juicio iniciado tras el accidente ocurrido el 17 de mayo de 2020. El fallo obliga a la comuna a abonar exactamente $56.602.799,13, además de afrontar las costas del proceso judicial.





El hecho se produjo en un camino rural que conecta la zona de Invernadas con la Ruta Provincial 56. Según quedó acreditado en la causa, el conductor circulaba con una fumigadora Metalfor 3200 cuando, al salir de una curva, impactó contra una zanja de aproximadamente un metro y medio de profundidad que había sido abierta de manera transversal sobre el camino para impedir la circulación de vehículos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.





La Justicia determinó que el municipio no había colocado ningún tipo de señalización, advertencia o elemento preventivo que alertara sobre la presencia de la excavación, situación que derivó en el siniestro.





Como consecuencia del impacto, la maquinaria sufrió daños mecánicos, especialmente en el tren delantero, mientras que el conductor resultó con lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo. La fumigadora tuvo que ser sacada por un camión y fue arregladas semanas después.





En declaraciones realizadas pocos días después del accidente, el propietario de la máquina había relatado la difícil situación que atravesaba. Explicó que el vehículo había sido adquirido con un gran esfuerzo económico y que apenas unos meses antes había terminado de pagarlo. Además, señaló que el costo de reparación superaba ampliamente sus posibilidades y que la paralización de la herramienta de trabajo generaba un fuerte perjuicio económico; uno de lo puntos -el del parate económico- que la justicia descartó en su fallo.





Durante el proceso judicial se reconocieron los daños materiales sufridos por la maquinaria y el daño moral ocasionado por el episodio. Los montos fueron actualizados para preservar su valor frente al paso del tiempo y la inflación.





Otro aspecto destacado de la sentencia es que la Municipalidad no presentó cuestionamientos a la liquidación final ni formuló observaciones sobre los montos establecidos.





Con la aprobación definitiva de la liquidación, el expediente quedó concluido y la comuna dispone ahora de un plazo de 60 días para cumplir con el pago ordenado por la Justicia.



