MADARIAGA: Allanamientos positivos y esclarecimiento de dos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas

MADARIAGA





En las últimas horas, personal policial con el aporte de las cámaras municipales logró esclarecer dos hechos delictivos tras una serie de tareas investigativas y procedimientos que incluyeron un allanamiento con resultado positivo y la aprehensión de un sospechoso en la vía pública. Sin embargo, a pesar de haberse recuperado los elementos robados, la justicia dispuso que ambos imputados recuperaran la libertad tras ser notificados de la formación de la causa.





El primer caso se desencadenó a raíz de la denuncia de una vecina quien relató que dejó su automóvil (Chevrolet Corsa) estacionado en la cochera de su domicilio ubicado en calle Moreno al 1500 y, al regresar unas horas más tarde, constató que delincuentes habían ingresado al rodado y le habían sustraído indumentaria, dinero en efectivo y dos cornetas de sonido.





Tras las tareas investigativas se otorgó una orden de allanamiento y secuestro para una vivienda ubicada en la calle Ecuador al 228.





El operativo, coordinado por el Grupo GAD, arrojó resultado positivo. En el lugar se identificó al imputado, Sergio Adrián Gaitán (32) , lográndose secuestrar elementos denunciados por la vecina.





En tanto, el segundo hecho ocurrió en las inmediaciones del Hospital. La damnificada, denunció que dejó su bicicleta Mountain Bike marca Teknial (rodado 29, color gris con letras negras) en el sector del bicicletero y que, al salir media hora después, constató que se la habían robado.





A raíz de una rápida investigación, el personal policial interceptó en Colombia y Panamá a Ramón Manuel Britos (28), quien tenía en su poder el rodado sustraído.





Desde la fiscalía N° 8 de Madariaga, se avaló la aprehensión de Britos por el delito de hurto y se dispuso la restitución de la bicicleta a su propietaria. Sin embargo, al igual que en el primer caso, se ordenó únicamente la notificación del Artículo 60 del CPP para el aprehendido, recuperando este su libertad a las pocas horas.