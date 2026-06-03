“Con la Provincia y el PJ no alcanza”: Kicillof va a buscar votos a un distrito radical

Axel Kicillof volvió a lanzar, con tono de arenga y a la vez como advertencia, la consigna en el final del acto de la semana pasada en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata: "No alcanza sólo con el peronismo y con la provincia de Buenos Aires" . Aún sin confirmar su candidatura presidencial, el mandatario bonaerense irá este miércoles a Corrientes , el distrito gobernado por el radical Juan Pablo Valdés. Será otro paso en la construcción de su armado político de cara al próximo proceso electoral, en paralelo a las discusiones internas en el peronismo.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, adelantó que Kicillof firmará acuerdos con su par de Corrientes en materia de Seguridad y Desarrollo Agrario, y también presentará su libro “De Smith a Keynes” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste. Antes había entregado ambulancias y patrulleros a Ignacio Torres en Chubut y a Maximiliano Pullaro en Santa Fe, y este año encabezó actos en Capital y Córdoba, dos distritos hostiles para el peronismo.

" Tenemos que construir una fuerza nacional en todo el territorio. Les vengo a pedir que salgamos a recorrer, a escuchar, a convocar. Que luchemos contra el individualismo, la resignación y la soledad para tener otro gobierno dentro de dos años”, había dicho Kicillof el jueves en el lanzamiento de la vertiente de Salud del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una actividad en la que el público –médicos, trabajadores de la salud y seguidores de los intendentes de su sector-, por momentos enfervorizado, cantó contra Javier Milei y por su proyecto presidencial.

Aun así el gobernador sostiene su postura de no anunciar de manera oficial su candidatura –con el argumento de que este año será de construcción política, además de la gestión en un contexto económico y social crítico-, acaso para no acelerar los tiempos , una de las críticas de parte de los referentes kirchneristas enfrentados en la interna. Con la figura de que tiene visible en su despacho una imagen de Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof replica que no perderá de vista lo que le sucedió al ex alcalde porteño en 2023, para no repetirlo.

“No va en condición de candidato sino en el rol de construir una alternativa amplia y federal, y con agenda de gestión” , diferenció un integrante del Gabinete bonaerense, y remarcó que el trabajo en conjunto con Corrientes arrancó hace tiempo con el auxilio de equipamiento contra los incendios y en la búsqueda de Loan, el niño desaparecido hace dos años. En cuanto al armado político, los ex intendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo habían viajado a la provincia a preparar el terreno con intendentes, legisladores, sindicalistas y otros dirigentes.

“ La campaña será el año que viene, luego de que se definan las candidaturas. Para nosotros éste es un año de profundizar la gestión y las articulaciones en materia de cooperación, máxime cuando hay un Gobierno nacional que se retira de sus responsabilidades constitucionales y del rol rector de políticas a nivel nacional”, insistió en la misma dirección Bianco, en la conferencia de prensa del lunes.

Luego del paso por Corrientes, Kicillof tiene previsto participar el viernes del Congreso de Políticas de Igualdad en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y el sábado encabezará la presentación de la rama juvenil del MDF , en San Martín. Por el momento no figuran otras provincias en su agenda. Legisladores, intendentes y concejales de Chubut lo visitaron el lunes en la sede de la Gobernación.

“Dejamos que cada armado madure lo necesario. No estamos apurados en pintar lugares y recolectar fotos como un álbum de figuritas” , ratificaron cerca del gobernador, encaminado a asistir a las movilizaciones por el primer aniversario de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, pese a la relación quebrada y a las tensiones con el sector liderado por la ex mandataria.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín