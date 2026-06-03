Nueva encuesta electoral y dato clave para 2027: cuántos votos perdería Milei si se presenta Macri

La posibilidad de que Mauricio Macri se presente como candidato presidencial en 2027 , una idea que deja correr él mismo y que entusiasma a un sector del Círculo Rojo, disparó una serie de elucubraciones políticas. La más recurrente: cómo podría pegar una postulación del líder del PRO en el plan reeleccionista de Javier Milei .

Una nueva encuesta a la que accedió Clarín este miércoles midió justamente esa variable. Y más: se metió en la otra interna grande y evaluó cómo afectaría al gobernador peronista Axel Kicillof una candidatura de Juan Grabois .

El trabajo es de Tendencias , una consultora que arrancó con un proyecto de profesionales de la UBA y la UNLP en 2015 y desde 2017 publica informes de opinión pública. Sus principales clientes políticos son fuerzas de izquierda y el peronismo en la Provincia.

El último relevamiento de la firma incluyó 4.740 entrevistas online , entre el 22 y el 27 de mayo. Los resultados se presentaron con +/- 1,4% de margen de error.

Tendencias fue una de las primeras consultoras, este año, en advertir sobre la mejora en los números de Myriam Bregman . Un dato que luego fue ratificado por otros colegas . Aquí nuevamente le va bien.

El sondeo que anticipa Clarín incluye una medición electoral que suele hacerse cuando, como ahora, falta más de un año para el comicio. Se midió pisos y techos de intención de voto de algunos de los principales candidatos. En este caso, se evaluó el potencial de Milei, Kicillof y Bregman . Con estos resultados:

Milei : "Seguramente lo vote" 32,8%, "podría votarlo 6,5%", "nunca lo votaría" 55,4% y "no lo sé" 5,2%. El Presidente termina con el piso (32,8%) y el rechazo más altos (55,4%) , más un techo de 39,3%.

Kicillof : "Seguramente lo vote" 21,6%, "podría votarlo 20,5%", "nunca lo votaría" 52,9% y "no lo sé" 5%. El gobernador bonaerense tiene el techo más alto (42,1%) , pero con un piso bajo (21,6%).

Bregman : "Seguramente lo vote" 14,3%, "podría votarlo 24,7%", "nunca lo votaría" 52,7% y "no lo sé" 8,4%. La diputada de izquierda queda con el piso (14,3%) y el techo más bajo (39%) , pero muy competitiva igual.

En cuanto a los cuadros de intención de voto, como se adelantó en el arranque de la nota, lo más interesante es ver el impacto en la candidatura de Milei de una eventual postulación de Macri. Y lo primero que hay que destacar es que en ambos escenarios el Presidente figura primero.

Sin Macri -y sin Grabois por el lado del PJ-, la tabla para la presidencial 2027 quedó así:

Con Macri -y con Grabois por el lado del PJ-, la tabla para la presidencial 2027 cambia de esta manera:

Es muy interesante porque los 16,6 puntos que suman entre Macri (11,5) y Grabois (5,1), pegan respecto al escenario 1 de manera muy variada. Es decir, no sólo afectan a Milei y Kicillof.

El Presidente y el gobernador bajan casi lo mismo en el escenario 2: 3,7 y 3,6 puntos respectivamente. Pero también cae 2 puntos Bregman , 1,8 Schiaretti, 3,3 los indecisos y 2,2 los blancos .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín