Luego de que Adorni lo negó, el contratista ratificó que el jefe de Gabinete gastó 245.000 dólares para refaccionar la casa de Indio Cua

Matías Tabar, contratista y quien tuvo a su cargo las refacciones de la casa del barrio privado Indio Cua de Manuel Adorni, ratificó que el jefe de Gabinete gastó 245.000 dólares en los arreglos que le realizó. El funcionario investigado por supuesto enriquecimiento ilícito había afirmado que la cifra no era la correcta, sino que era menor.

El contratista dio una entrevista a A24 donde se refirió a la cifra que informó a la Justicia y que Adorni puso en duda. Consultado acerca de si ratificaba lo dicho -que las refacciones costaron 245.000 dólares- afirmó: "Obvio que sí porque lo declaré yo" . "(Hice) Una especie de administración de la obra, de lo que hicieron, se hizo un recuento, se llegó a ese número y se entregó a la Justicia ", aclaró.

Hace poco más de una semana, al romper el silencio tras presentar su declaración jurada, Adorni dio una entrevista a LN+ donde le consultaron sobre los costos de los arreglos de la casa de fin de semana . "El número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la Justicia" , dijo sobre el número que había aportado Tabar a la Justicia.

Por otra parte, habló sobre una de las últimas novedades que dejó la causa: de una pericia realizada sobre el celular del contratista surgió que se pagó a la empresa “Rosen The Store” 8.183.303,25 pesos en productos de blanquería . La fiscalía pidió los detalles de esa operación, no sólo qué se adquirió sino también cómo se pagó.

"Según los trascendidos, los mensajes por los cuales se volvió a retomar el tema, fue una factura o documento que se encontró en mi teléfono ", respondió de forma esquiva y sin brindar mayores detalles cuando se le consultó sobre la millonaria factura en ropa de cama. Dijo además que no le correspondía hablar "porque puedo entorpecer el funcionamiento de la Justicia".

Fuente: Clarín