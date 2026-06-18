Condena firme para el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani: deberá cumplir nueve años de prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión contra Pablo Gabriel Torres Lacal , el conductor de la lancha que en marzo de 2016 embistió a otra embarcación en el Delta de Tigre y provocó la muerte de Manuel Storani , hijo del dirigente radical Federico Storani; de la madre del menor, Ángeles Bruzzone , y de Francisco Gotti , un amigo del condenado. Su detención se había dispuesto para el momento en que el fallo adquiriera firmeza .

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada. Con este fallo, la condena quedó firme.

Según las actuaciones del caso, ese 31 de marzo de 2016 a la medianoche Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre Ángeles y otras cuatro personas arriba de la lancha Mad II por el Canal Vinculación. De repente, sin luces y por medio del cauce, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Torres Lacal , quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y otro amigo más.

No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad , dando en el medio del Mad II, justo del lado donde estaban ubicados Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.

De acuerdo a declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”. Los resultados toxicológicos dieron en cero, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas . Estaban yendo a un bar en el Delta.

El juicio a Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada en el Delta de Tigre. Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles: “Justicia por Manu” . La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.

A fines de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena. En ese marco, el recurso extraordinario en queja fue presentado ante el máximo tribunal en busca de revocar la decisión. Pero la Corte Suprema también desestimó el pedido.

Tras conocerse la condena en noviembre de 2023, Federico Storani había dicho que sentía una sensación de “alivio” , aunque aclaró que el fallo no podía reparar la pérdida de su hijo y de su ex esposa.

“Siento alivio, pero no puedo estar contento porque nadie me va a devolver la vida de Manuel y Ángeles” , afirmó entonces el dirigente radical. También calificó la sentencia como “ejemplificadora” y destacó que la Justicia hubiera considerado el caso como un homicidio con dolo eventual.

Storani sostuvo además que la conducta de Torres Lacal había demostrado un “desprecio por la vida” de terceros y cuestionó las sucesivas apelaciones presentadas por la defensa durante el proceso judicial.

Fuente: Infobae