Los cuatro pilares de Enrique Rojas para ser feliz después de los 50 años: “Amor, trabajo, cultura y amistad”

La búsqueda de la felicidad es uno de los grandes objetivos de cualquier persona. Sin embargo, para el psiquiatra español Enrique Rojas , alcanzar el bienestar no depende de la suerte ni de circunstancias extraordinarias, sino de construir un proyecto de vida sólido basado en pilares concretos.

Durante una entrevista reciente, el especialista aseguró que la forma de entender la felicidad cambia con el paso de los años. Mientras que en la juventud suele estar asociada a las emociones intensas, las aventuras y la novedad constante, después de los 50 adquiere un significado muy diferente.

Según Rojas, en esta etapa de la vida cobran protagonismo conceptos como la serenidad , la paz interior , el equilibrio emocional y la capacidad de valorar aquello que realmente importa.

Para el psiquiatra, existe una estructura básica sobre la que se sostiene una vida satisfactoria. “ Cuando tienes más de 50 años, las cuatro claves de la felicidad son: amor, trabajo, cultura y amistad ”, afirmó.

De acuerdo con su visión, estos cuatro pilares funcionan como una red de apoyo que permite afrontar mejor las dificultades y construir una existencia más estable.

Rojas considera que el amor requiere dedicación diaria y trabajo constante.

Para él, una relación sólida no depende únicamente de los sentimientos, sino también de lo que denomina una “administración inteligente del deseo” , es decir, la capacidad de cuidar el vínculo a lo largo del tiempo.

El especialista sostiene que el trabajo no debería limitarse únicamente a generar ingresos.

La verdadera satisfacción aparece cuando existe una búsqueda del “trabajo bien hecho” , algo que aporta sentido, realización personal y autoestima.

Otro de los pilares fundamentales es la cultura.

Rojas la define como una forma de enriquecer la inteligencia y ampliar la visión del mundo, especialmente en una época dominada por las pantallas, la inmediatez y la sobreinformación.

La amistad ocupa un lugar central en su modelo de bienestar.

Según explica, los amigos representan un espacio de confianza, lealtad y apoyo emocional. Además, considera fundamental evitar la crítica constante o destructiva, ya que termina afectando el propio equilibrio interior.

Para Enrique Rojas, una de las claves de la madurez consiste en comprender que la felicidad no siempre está relacionada con experiencias extraordinarias .

A medida que pasan los años, las prioridades cambian y muchas personas comienzan a valorar más la estabilidad emocional que la búsqueda permanente de nuevas emociones.

En ese sentido, sostiene que una vida plena surge cuando las distintas áreas personales se encuentran en armonía y cuando las expectativas se ajustan a la realidad.

El psiquiatra también advierte sobre algunos obstáculos que pueden dificultar el bienestar.

Entre ellos menciona la comparación constante con los demás , la búsqueda de la perfección y lo que denomina la “voz interior negativa” , es decir, esos pensamientos pesimistas que terminan condicionando la manera en que una persona interpreta su propia vida.

Por eso, considera fundamental desarrollar el autocontrol, aprender a retrasar ciertas gratificaciones y construir un proyecto personal basado en objetivos realistas.

Fuente: TN