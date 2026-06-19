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NACIONALES

Calendario de feriados 2026: todos los fines de semana largos y días no laborables que quedan en el año

Redacción CNM junio 19, 2026

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Con el avance del calendario, muchos de los feriados más importantes ya quedaron atrás. Sin embargo, todavía hay varias oportunidades para descansar y viajar en lo que queda de 2026 , con fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.

El calendario oficial, establecido por el Gobierno nacional, mantiene una fuerte presencia de feriados y días no laborables con fines turísticos , pensados para impulsar el turismo interno.

El Gobierno definió tres fechas para extender descansos:

(El del 23 de marzo ya quedó atrás).

La diferencia entre ambos conceptos es clave desde el punto de vista laboral:

Esta distinción impacta tanto en la organización de las empresas como en la remuneración de los trabajadores.

Fuente: TN


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