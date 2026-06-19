Feriados 2026: qué pasa con el 9 y 10 de julio y quiénes tendrán un fin de semana largo de 4 días

Tras el feriado del lunes 16 de junio , muchos argentinos ya miran el calendario para saber cuándo llegará el próximo fin de semana largo . Sin embargo, antes habrá una fecha patria importante que no modificará demasiado la rutina laboral.

El próximo feriado nacional será el sábado 20 de junio , cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano . Al caer durante el fin de semana, no generará días adicionales de descanso para la mayoría de los trabajadores.

Por eso, todas las miradas están puestas en julio , cuando llegará uno de los descansos más largos de la segunda mitad del año. El jueves 9 de julio se celebrará el Día de la Independencia y, además, el Gobierno nacional declaró el viernes 10 como día no laborable con fines turísticos, lo que podría dar lugar a un fin de semana extendido de cuatro días para muchos trabajadores.

El 10 de julio no es un feriado nacional , sino un día no laborable con fines turísticos .

La diferencia es importante porque, mientras los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio, los días no laborables quedan a criterio del empleador .

Esto significa que cada empresa puede decidir si sus trabajadores prestarán tareas normalmente o si tendrán el día libre. Además, en caso de trabajar, no corresponde el pago adicional que sí se aplica durante los feriados nacionales.

Los trabajadores cuyos empleadores decidan otorgar el día no laborable del viernes 10 podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días:

Después de julio, el calendario oficial todavía incluye varios descansos extendidos:

Fuente: TN