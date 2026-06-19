Los crudos testimonios de las detenidas que denunciaron abusos y torturas en una cárcel bonaerense

En el avance de la investigación por las denuncias de torturas y abusos sexuales contra mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, se conocieron los testimonios que describen golpizas , amenazas , humillaciones y agresiones sexuales presuntamente cometidas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La causa está en manos de la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta , y se inició a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Según la presentación judicial, los hechos ocurrieron entre el 3 y el 4 de junio , luego de un conflicto entre personas detenidas dentro del penal.

Tras una pelea entre internas, agentes penitenciarios y miembros del Grupo de Intervención Especial (GIE) ingresaron a uno de los pabellones y comenzaron un operativo que derivó en el traslado forzado de varias mujeres . Las detenidas denunciaron que fueron obligadas a desnudarse frente a personal masculino y que, al negarse, fueron golpeadas , reducidas y separadas .

TN pudo acceder a los documentos incorporados al expediente y a los testimonios de las mujeres que describieron situaciones similares . Todas señalaron como principal responsable a la entonces directora de la unidad , junto a otros agentes penitenciarios y miembros del GIE.

Uno de los relatos más graves corresponde a una detenida que aseguró haber sido llevada a una celda de aislamiento, donde fue obligada a arrodillarse frente a una bacha y un inodoro. Según declaró, allí comenzó una secuencia de torturas que incluyó golpes, amenazas y la práctica conocida como “submarino húmedo”.

“ Empezó lo peor ”, expresó la mujer. De acuerdo con su testimonio, los agentes llenaron una bacha con agua y le introdujeron la cabeza repetidas veces mientras le exigían que besara las botas de una autoridad penitenciaria. “ Me humillaron de todas las maneras posibles ”, sostuvo.

La misma detenida denunció además haber sufrido agresiones sexuales . Según consta en la presentación judicial, dijo que varios agentes le rompieron la ropa interior y la manosearon . Durante la entrevista con la CPM rompió en llanto y expresó: “ Hasta una golpiza me banco porque soy presa, pero me ultrajaron, me humillaron ”.

También aseguró que fue golpeada con una escopeta, escupida y amenazada para que firmara documentación. “ No quiero vivir más, no quiero estar más acá ”, indicó luego de recordar la secuencia.

Otra de las denunciantes afirmó que fue arrastrada por las escaleras hasta un aula del sector escuela mientras recibía golpes . Allí, según su versión, le ordenaron arrodillarse y besar las botas de una autoridad penitenciaria.

La mujer aseguró que después la ahorcaron, le golpearon la cabeza contra el piso y le arrancaron la ropa. En ese contexto, denunció haber sido víctima de abuso sexual . “Tuve mucho miedo, pensé que me violaba. Dije: ‘ya está, este me viola’”, manifestó.

Según su relato, un agente le abrió las piernas mientras permanecía reducida en el piso y luego una autoridad penitenciaria le introdujo la mano en la vagina . La mujer dijo haber sentido “dolor, que la lastimaron y haber sufrido mucha impotencia y humillación”.

La denunciante también sostuvo que permaneció inmovilizada durante más de diez horas , con esposas y grilletes, sobre un colchón impregnado con gas pimienta . “Como chanchito”, describió al explicar la forma en que la mantuvieron atada.

Los otros dos testimonios incorporados al expediente describen situaciones de violencia similares. Una de las mujeres denunció que fue arrastrada de los pelos, golpeada en distintas partes del cuerpo, desnudada parcialmente y mantenida durante horas atada de pies y manos en una celda de contención.

A su vez, manifestó que mientras la golpeaban le repetían frases como: “ Esta es mi unidad, vos tenés que hacer lo que yo digo ”. También aseguró que le exigían besar las botas de una autoridad penitenciaria.

Otra denunciante relató que fue esposada, golpeada durante los traslados internos y obligada a permanecer durante horas boca abajo sobre un colchón rociado con gas pimienta. Según declaró, además le colocaron una media en la boca , lo que le provocó una fuerte sensación de asfixia .

Las detenidas coincidieron en que permanecieron durante horas sin acceso a agua, alimentos ni sanitarios. También denunciaron que, tras ser trasladadas a otras unidades penitenciarias, encontraron ropa cortada, teléfonos dañados y pertenencias destruidas o mezcladas con basura.

La CPM informó que constató lesiones compatibles con los relatos y cuestionó además la actuación del personal sanitario de la cárcel . En la denuncia se menciona que una profesional de enfermería dejó asentado que una de las detenidas no presentaba lesiones visibles, pese a que posteriormente se registraron heridas y hematomas.

Entre las medidas solicitadas por el organismo figuran pericias médicas y psicológicas, la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal y la declaración testimonial de las víctimas en condiciones que garanticen su protección.

Mientras avanza la investigación judicial, el Servicio Penitenciario Bonaerense inició un sumario interno y apartó a las autoridades y agentes señalados en las denuncias.

Fuente: TN