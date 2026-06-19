Los ambientalistas no dan crédito: en Suecia, el calor del subte se transforma en calefacción

Al ser uno de los países más fríos de Europa, Suecia busca constantemente alternativas más sustentables para calefaccionar sus espacios. En ese contexto, un sistema llamó la atención por utilizar una fuente de calor tan inusual como eficiente.

Se trata de un método que aprovecha el calor acumulado en la Estación Central de Estocolmo , una de las más transitadas del país, para calefaccionar edificios ubicados en sus alrededores.

El tránsito diario de miles de pasajeros dentro de la estación genera un aumento constante de la temperatura. Luego, a través del sistema de ventilación, ese calor pasa por intercambiadores térmicos que lo utilizan para calentar agua .

Una vez calentada, el agua es enviada a edificios cercanos , donde se incorpora a sus sistemas de calefacción. De esta manera, una fuente de energía que normalmente se desperdicia se aprovecha para resolver una necesidad muy común en el país.

Según Jernhusen , la empresa responsable del proyecto, este sistema permite que los edificios obtengan entre un 15% y un 30% de la calefacción necesaria a partir del calor generado dentro de la estación.

Además, se estima que puede reducir hasta un 20% los costos energéticos anuales , ya que disminuye la dependencia de sistemas de calefacción tradicionales, como estufas o radiadores.

Más allá del ahorro económico, el proyecto se destaca por aprovechar un recurso que en la mayoría de las ciudades del mundo simplemente se pierde. Con más de 250.000 personas transitando por día por la estación, el sistema convierte ese calor acumulado en una fuente útil de energía para otros espacios.

Si bien se trata de una iniciativa puntual que actualmente funciona en Estocolmo, este sistema demuestra cómo es posible reutilizar energía que normalmente se desperdicia para afrontar problemas tan comunes como el consumo energético asociado a la calefacción.

Fuente: TN