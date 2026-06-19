Habló la mujer de 105 años que vio todos los mundiales y sueña con un saludo de Messi: “Lo admiro porque es un buen hombre”

Mientras millones de argentinos cuentan los días para volver a vivir la pasión del Mundial , hay una hincha que tiene una historia única para contar. Se llama Yolanda, tiene 105 años y asegura que encontró en Lionel Messi una razón inesperada para enamorarse del fútbol.

Nació en 1920 , cuando la televisión todavía no existía y faltaban diez años para la primera Copa del Mundo. A lo largo de su vida vio pasar generaciones enteras, cambios tecnológicos, crisis, guerras y transformaciones que parecían imposibles. Sin embargo, hay algo que hoy la emociona como pocas cosas: sentarse frente al televisor para ver jugar al capitán de la Selección argentina .

“Desde que lo conozco a Messi no me perdí ninguna”, cuenta con una sonrisa que parece desafiar al calendario. Cuando le preguntan si vio todos los Mundiales, responde que sí, aunque aclara que durante muchos años no les prestó demasiada atención . Todo cambió con la aparición del rosarino.

“ Yo miraba a Messi nada más ”, admite entre risas. No analiza tácticas ni discute formaciones. Su mirada sigue a un solo jugador. “Donde está Messi, estoy yo”, resume.

La admiración va mucho más allá de lo deportivo. Yolanda asegura que lo que más le gusta de él no son los goles ni los títulos. “Porque es un buen hombre, un buen padre ”, explica. Esa imagen familiar y cercana es la que terminó conquistando a esta mujer centenaria.

Cada partido de la Selección se vive en familia . Sentada en el sillón de su casa, acompaña cada jugada y celebra cada conquista. Y cuando llegan los goles, los gritos no faltan. Tampoco faltaron los festejos durante la consagración en Qatar 2022 .

“Salimos todos a la calle”, recuerda. Los vecinos, la familia y la alegría colectiva formaron parte de una celebración que todavía permanece viva en su memoria.

Como cualquier fanática, también tiene un sueño pendiente: conocer personalmente a Messi . “Sí, lo quiero conocer”, dice sin dudar. Incluso imagina que para lograrlo tal vez tenga que viajar a Estados Unidos, donde la estrella argentina desarrolla actualmente su carrera.

Pero la historia de Yolanda no se limita al fútbol. A sus 105 años mantiene una vitalidad que sorprende a cualquiera . Sigue ocupándose de distintas tareas en su casa, cuida sus plantas y disfruta de actividades cotidianas que muchas personas más jóvenes encuentran agotadoras.

“Lo que puedo, lo hago”, asegura. También pinta y dedica tiempo a sus macetas , algunas de las cuales recibió como regalo cuando cumplió 100 años.

Su receta para una vida tan larga parece alejarse de cualquier manual de nutrición estricta. Dice que come de todo: asado, guisos, fideos, tortillas, pastel de papa y, especialmente, papas fritas. Tampoco esconde otro de sus gustos favoritos.

“ Me encanta el whisky ”, confiesa. La costumbre nació hace años, cuando visitaba frecuentemente a una de sus hermanas. Desde entonces, un pequeño vaso con hielo se convirtió en un placer ocasional que sigue disfrutando.

Cuando le preguntan cuál es el secreto para llegar a los 105 años, Yolanda no ofrece fórmulas mágicas. Simplemente responde que hay que vivir con ganas .

Fuente: TN