Los expertos en plagas coinciden: así funciona el método de las “4 A” para eliminar las polillas de tu casa

Las polillas son uno de esos insectos que suelen pasar desapercibidos hasta que el problema ya está instalado. Aunque parezcan inofensivas, algunas especies pueden dañar ropa, alimentos, papeles y distintos objetos del hogar si encuentran las condiciones adecuadas para reproducirse.

Sin embargo, especialistas en control de plagas aseguran que existe una estrategia simple y efectiva para prevenirlas y combatirlas: el método de las “4 A” .

Según explicó el biólogo y doctor en ecología, biodiversidad y evolución Matheus Fernandes Viola al portal UOL, la clave está en eliminar cuatro elementos fundamentales que las polillas necesitan para sobrevivir: acceso, abrigo, alimento y agua .

La estrategia consiste en identificar y corregir los lugares donde las polillas encuentran refugio y recursos para completar su ciclo de vida . Si se eliminan estos factores, los insectos dejan de encontrar condiciones favorables y su presencia disminuye de forma considerable.

El primer paso es impedir que las polillas ingresen. Pueden entrar por grietas, ventanas abiertas o incluso objetos contaminados que traés desde afuera.

Las polillas buscan lugares oscuros, poco ventilados y con acumulación de objetos para refugiarse. Los más comunes son armarios cerrados, cajones desordenados y cajas de cartón o papeles viejos.

Mantené el orden y ventilá los ambientes para reducir su presencia.

Dependiendo de la especie, las polillas pueden alimentarse de tejidos, papel o restos orgánicos . Si eliminás estas fuentes, frenás su desarrollo.

La humedad es el último factor y uno de los más importantes. Los ambientes húmedos aceleran la reproducción de las polillas y aumentan su supervivencia.

Los especialistas insisten en que no existe un producto mágico para eliminar las polillas. La clave está en aplicar el método de las “4 A” de manera simultánea: acceso, abrigo, alimento y agua. Si actuás sobre estos puntos, cortás de raíz las condiciones que permiten que estos insectos se instalen y se multipliquen en tu casa.

Fuente: TN