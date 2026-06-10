Lo pararon en un control en la autopista, salió corriendo con su mochila y lo atraparon: llevaba 7 kilos de cocaína

En medio de un control vehicular de la Policía Bonaerense en la Autopista Buenos Aires-La Plata , uno de los ocupantes decidió salir corriendo con una mochila para evitar ser identificado. Cuando fue alcanzado, los agentes descubrieron que llevaba más de siete kilogramos de cocaína.

El control policial ocurrió en el kilómetro 7 de la autopista, a la altura de la localidad de Hudson. Allí, los agentes pararon el Volkswagen Suran gris oscuro con dos ocupantes en su interior.

Uno de ellos, el conductor, de nacionalidad peruana y de 26 años , tenía cinco causas, cuatro de ellas en la Comisaría Cuarta de Berisso por tenencia de drogas y la restante por encubrimiento en la Unidad de Policía de Prevención Local de La Plata.

Su compañero, de 30 años, decidió ante la mirada de los policías abrir la puerta del vehículo y tratar de escapar corriendo con una mochila. Fue entonces que los agentes fueron a interceptarlo, logrando el objetivo a pocos metros de allí.

Con la presencia de testigos, los policías lo requisaron y le encontraron dentro de la mochila siete ladrillos de cocaína , con un peso de 7.4 kilos.

Además, al verificar la identidad del hombre que intentó huir se comprobó que también tenía antecedentes: tres causas por encubrimiento en La Plata y Berisso, un robo automotor y una infracción por tenencia de drogas en La Plata. A su vez, registraba pasos fronterizos a Chile, Perú y Bolivia, por lo que se investiga si tiene lazos con el narcotráfico.

Además se les incautaron los teléfonos celulares para que sean inspeccionados en la continuidad de la investigación sobre la trazabilidad de los ladrillos de cocaína.

Intervino en el caso el Juzgado Federal en lo Penal Número 2, a cargo del doctor Alberto Recondo, Secretaría de la doctora Ibe, quien dispuso la detención de ambos hombres.

La Gendarmería Nacional secuestró este martes 55 kilogramos de cocaína en una vivienda de Roldán, un barrio de Rosario, y detuvo a un sospechoso vinculado a una organización que ingresa la droga a la ciudad santafesina desde Bolivia.

Según indicaron fuentes judiciales, la investigación apunta a una estructura liderada por los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras , ambos de Roldán, quienes fueron detenidos en mayo pasado tras el aterrizaje de una avioneta con 321 kilos de cocaína en un campo de Villa Eloísa.

En esta oportunidad, quedó arrestado un hombre de 42 años y el jueves deberá declarar ante la Justicia.

Fuente: Clarín